  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Ред Булл Зальцбург
1:0
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
55' Гол
Вебер Максимилиан
62' Желтая карточка
Данте Амаду
90'+8
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
13
Зайвальд
Николас
7
Капальдо
Николас
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Хёйлунн
Расмус
13
Янтшер
Якоб
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Штурм

40 матчей

90%
10%
36 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
26 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.5%
17.5%
33 победы 7 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

61 матч

59%
23%
18%
36 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.6%
41%
16.4%
26 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

54.1%
31.1%
14.8%
33 победы 19 ничьих 9 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:3
БЧГ
1:3
БЧГ
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
БЧГ
1:2
БЧГ
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Штурм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2
Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 