Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Тиволи Ной
17' Желтая карточкаАвуджа Максим
Ход матча
24
Кох
Фабиан
18
Томич
Денис
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
33
Прица
Тим
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
Сваровски Тироль
Адмира
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|2 (2)
|1
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авуджа Максим
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4
Адмира
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3
Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|15
|2.
|Рид
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Адмира
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|14
|4.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|12
|6.
|Альтах
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|15
|2.
|Адмира
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|13
|3.
|Альтах
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|7
|4.
|Сваровски Тироль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Рид
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0