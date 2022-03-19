  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Рид
1:2
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
19' Желтая карточка
Tin Plavotic
37' Желтая карточка
Nene Dorgeles
1:0
43' Пенальти
Висмейер Юлиан
1:1
64' Гол
Нанизаямо Микаэль
1:2
82' Гол
Моншайн Кристоф
90' Желтая карточка
Бишоф Ной
90' Желтая карточка
Felix Strauss
90' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
90'+6
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
45
Nene
Dorgeles
7
Канади
Марсель
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
27
Хаудум
Штефан
55
Гаудино
Джанлука
42
Нимага
Бакари
30
Крижман
Санди
12
Бишоф
Ной
Рид
4-2-3-1
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Рид
Альтах

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
ББЗВ
3:0
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.5
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанизаямо Микаэль 1 0.5
Моншайн Кристоф 1 0.5

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 2 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Leo Mikic 1 0
Nene Dorgeles 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Нимага Бакари 1 0
Бишоф Ной 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0
Альтах
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1 1 0 0 6 - 0 15
2. Рид 2 0 0 2 1 - 4 14
3. Адмира 2 1 1 0 2 - 0 14
4. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
5. Сваровски Тироль 2 0 1 1 0 - 6 12
6. Альтах 2 1 1 0 2 - 1 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1 1 0 0 6 - 0 15
2. Адмира 1 1 0 0 2 - 0 13
3. Альтах 1 0 1 0 0 - 0 7
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рид 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 1 0 0 1 0 - 2 14
2. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
3. Сваровски Тироль 1 0 0 1 0 - 6 11
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Адмира 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Висмейер Юлиан из команды Рид забивает с точки!
  • Желтая карточка
    37'
    Nene Dorgeles получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Tin Plavotic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рид 1:2 Альтах онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 