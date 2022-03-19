Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Josko Arena
19' Желтая карточкаTin Plavotic
37' Желтая карточкаNene Dorgeles
1:0
43' ПенальтиВисмейер Юлиан
1:1
64' ГолНанизаямо Микаэль
1:2
82' ГолМоншайн Кристоф
90' Желтая карточкаБишоф Ной
90' Желтая карточкаFelix Strauss
90' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
Ход матча
19'
37'
43'
1:0
64'
82'
90'
90'
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Рид
Альтах
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.5
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.5
|Моншайн Кристоф
|1
|0.5
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|2
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0
Альтах
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|15
|2.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|14
|3.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|14
|4.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|12
|6.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|15
|2.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|13
|3.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|7
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0