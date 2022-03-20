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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Эвертон
0'
1:0
25' Гол
Гехи Марк
2:0
41' Гол
Матета Жан-Филипп
52'

Ход матча

17'
 
Грэй Демарай
Таунсенд Андрос
25'
Гехи Марк
(Олисе Майкл)
1:0
41'
Матета Жан-Филипп
(Заха Уилфрид)
2:0
46'
 
Калверт-Льюин Доминик
Кенни Джонджо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 118
Кристал Пэлас 58.5% (69)
X 28% (33)
Эвертон 13.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Эвертон
2.08
3.64
4.34
Все Коэффициенты
Новости
1
Батлэнд
Джек
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
8
Куйяте
Шейку
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
14
Матета
Жан-Филипп
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
2
Кенни
Джонджо
24
Гордон
Энтони
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
14
Таунсенд
Андрос
7
Ришарлисон
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Эвертон
5-4-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 2 0.5
Матета Жан-Филипп 2 0.5
Гехи Марк 2 0.5
Куйяте Шейку 1 0.25
Ридевальд Жайро 1 0.25
Заха Уилфрид 0 0
Галлахер Конор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 2 0.5
Рондон Саломон 2 0.5
Грэй Демарай 1 0.25
Гомеш Андре 1 0.25
Мина Йерри 1 0.25
Холгейт Мэйсон 1 0.25
Ришарлисон 1 0.25
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлупп Джеффри 1 0
Галлахер Конор 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Андре 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
2 Челси
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
0 Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Кристал Пэлас 58.5% (69)
X 28% (33)
Эвертон 13.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Эвертон
2.08
3.64
4.34
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:0 Эвертон

Исход игры
Кристал Пэлас
58.5% (69)
Ничья
28% (33)
Эвертон
13.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
30.5% (36)
1:1 Ничья
25.4% (30)
1:0 Кристал Пэлас
18.6% (22)
1:2 Эвертон
8.5% (10)
0:1 Эвертон
3.4% (4)
2:0 Кристал Пэлас
2.5% (3)
3:1 Кристал Пэлас
1.7% (2)
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