Англия: Кубок 2021-2022
2:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Селхерст Парк
1:0
25' ГолГехи Марк
2:0
41' ГолМатета Жан-Филипп
Ход матча
25'
1:0
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
57 Владение мячом, % 43
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Тайрер ХарриВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Isaac Price
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Эвертон
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|2
|0.5
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.5
|Гехи Марк
|2
|0.5
|Куйяте Шейку
|1
|0.25
|Ридевальд Жайро
|1
|0.25
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Галлахер Конор
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таунсенд Андрос
|2
|0.5
|Рондон Саломон
|2
|0.5
|Грэй Демарай
|1
|0.25
|Гомеш Андре
|1
|0.25
|Мина Йерри
|1
|0.25
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.25
|Ришарлисон
|1
|0.25
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:0 Эвертон
Исход игры
Кристал Пэлас
58.5% (69)
Ничья
28% (33)
Эвертон
13.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
30.5% (36)
1:1 Ничья
25.4% (30)
1:0 Кристал Пэлас
18.6% (22)
1:2 Эвертон
8.5% (10)
0:1 Эвертон
3.4% (4)
2:0 Кристал Пэлас
2.5% (3)
3:1 Кристал Пэлас
1.7% (2)
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