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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Эвертон
Прогнозы 45
Кристал Пэлас 51.1% (23)
X 31.1% (14)
Эвертон 17.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Эвертон
2.05
3.58
4.02
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 2 0.67
Куйяте Шейку 1 0.33
Ридевальд Жайро 1 0.33
Матета Жан-Филипп 1 0.33
Гехи Марк 1 0.33
Галлахер Конор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 2 0.67
Рондон Саломон 2 0.67
Грэй Демарай 1 0.33
Гомеш Андре 1 0.33
Мина Йерри 1 0.33
Холгейт Мэйсон 1 0.33
Ришарлисон 1 0.33
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлупп Джеффри 1 0
Галлахер Конор 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Андре 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
0 Челси
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
0 Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 2 часа 33 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Кристал Пэлас 51.1% (23)
    X 31.1% (14)
    Эвертон 17.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Эвертон
    2.05
    3.58
    4.02
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Эвертон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    51.1% (23)
    Ничья
    31.1% (14)
    Эвертон
    17.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    33.3% (15)
    1:1 Ничья
    28.9% (13)
    1:2 Эвертон
    15.6% (7)
    1:0 Кристал Пэлас
    8.9% (4)
    3:1 Кристал Пэлас
    4.4% (2)
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