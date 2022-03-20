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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Хартберг
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
ЛАСК
0'
10' Желтая карточка
Накамура Кейто
12'

Ход матча

10'
 
Накамура Кейто
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
ЛАСК
5.00
4.20
1.66
Все Коэффициенты
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
27
Thomas
Kofler
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
8
Михорль
Петер
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
23
Шмидт
Александер
Хартберг
5-3-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флеккер Флориан 2 1
Накамура Кейто 2 1
Михорль Петер 1 0.5
Шмидт Александер 1 0.5
Балик Гусейн 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афдияй Донис 1 0
Диарра Юба 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамура Кейто 1 0
Летар Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 2 1 1 0 6 - 0 16
2. Рид 2 0 0 2 1 - 4 14
3. Адмира 2 1 1 0 2 - 0 14
4. Хартберг 0:0 2 0 2 0 0 - 0 13
5. Сваровски Тироль 2 0 1 1 0 - 6 12
6. Альтах 2 1 1 0 2 - 1 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 1 1 0 0 6 - 0 15
2. Адмира 1 1 0 0 2 - 0 13
3. Альтах 1 0 1 0 0 - 0 7
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рид 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 1 0 0 1 0 - 2 14
2. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 12
3. Сваровски Тироль 1 0 0 1 0 - 6 11
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Адмира 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ЛАСК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Накамура Кейто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
ЛАСК
5.00
4.20
1.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:0 ЛАСК онлайн

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