Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
10' Желтая карточкаНакамура Кейто
30' Желтая карточкаРеннер Рене
40' Желтая карточкаФаркаш Патрик
90' Желтая карточкаМихорль Петер
Ход матча
10'
30'
40'
90'
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
34
Боллер
Ян
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флеккер Флориан
|2
|1
|Накамура Кейто
|2
|1
|Михорль Петер
|1
|0.5
|Шмидт Александер
|1
|0.5
|Балик Гусейн
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамура Кейто
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Летар Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 0
|16
|2.
|Рид
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|14
|3.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|14
|4.
|Хартберг
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|13
|5.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|12
|6.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|15
|2.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|13
|3.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|7
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хартберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0