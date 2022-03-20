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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0' 12'
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.33
5.40
8.90
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
11
Саркария
Манприт
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
6
Maximiliano
Moreira
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
Штурм
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Штурм
Аустрия Клагенфурт

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:1
ТМК
2:0
К
2:4
ТМК
2:1
РЛЦ
2:3
РЛЦ
4:0
РЛЦ
1:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.5

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Амаду 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 1 1
Nicolas Wimmer 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 2 1 1 0 1 - 0 31
2. Аустрия Вена 1 1 0 0 2 - 1 19
3. Вольфсбергер 0:0 2 0 1 1 1 - 2 19
4. Штурм 0:0 2 0 1 1 0 - 1 19
5. Рапид Вена 1 1 0 0 3 - 1 18
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 1 - 3 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 1 1 0 0 1 - 0 30
2. Аустрия Вена 1 1 0 0 2 - 1 19
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Вольфсбергер 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рапид Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 3 - 1 18
2. Штурм 0:0 1 0 0 1 0 - 1 18
3. Вольфсбергер 0:0 1 0 0 1 1 - 2 18
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ред Булл Зальцбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.33
5.40
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:0 Аустрия Клагенфурт онлайн

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