Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Merkur-Arena
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Штурм
Аустрия Клагенфурт
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.5
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Амаду
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|1
|1
|Nicolas Wimmer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2
Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|31
|2.
|Аустрия Вена
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|19
|4.
|Штурм
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|19
|5.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30
|2.
|Аустрия Вена
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|4.
|Штурм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|18
|2.
|Штурм
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|18
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0