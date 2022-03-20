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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
12' Гол
Стерлинг Рахим
34'

Ход матча

12'
0:1
Стерлинг Рахим
(Жезус Габриэль)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 126
Саутгемптон 4% (5)
X 5.6% (7)
Манчестер Сити 90.5% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Манчестер Сити
8.86
5.90
1.36
Все Коэффициенты
Новости
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
17
Армстронг
Стюарт
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
24
Эльюнусси
Мохамед
7
Лонг
Шейн
9
Армстронг
Адам
13
Стеффен
Закари
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
10
Грилиш
Джек
Саутгемптон
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уокер-Питерс Кайл 1 0.25
Броя Армандо 1 0.25
Лонг Шейн 1 0.25
Редмонд Натан 1 0.25
Армстронг Стюарт 1 0.25
Эльюнусси Мохамед 1 0.25
Перро Ромен 1 0.25
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.25
Валери Ян 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 (1) 0.75
Гюндоган Илкай 2 0.5
Жезус Габриэль 1 0.25
Стерлинг Рахим 1 0.25
Стоунс Джон 1 0.25
Силва Бернарду 1 0.25
Грилиш Джек 1 0.25
Палмер Коул 1 0.25
Де Брёйне Кевин 0 0
Фоден Фил 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валери Ян 1 1
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Перро Ромен 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо Фернандо 1 0
Уокер Кайл 1 0
Аке Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
4
44%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
2 Челси
4 Кристал Пэлас
0 Эвертон
0 Саутгемптон
0 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
0 Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Офсайд
    38'
    Стерлинг оказался в маленьком офсайде.
  • 38'
    Уокер-Питерс вбросил мяч из-за боковой возле своей штрафной, и вскоре зародилась атака "Сити".
  • Угловой
    36'
    Родри дальним выстрелом низом отправил мяч левее створа, из-за рикошета был угловой - неопасный.
  • 35'
    Стивенс далеко вбросил аут с правой стороны, но ничего острого в штрафной не получилось, мяч забрал Стеффен.
  • Травма, повреждение
    33'
    Салису сам навалился сверху на Грилиша и сам получил повреждение.
  • 32'
    Заброс хозяев в штрафную соперника, Лонг сделал скидку, но она оказалась не по адресу.
  • 31'
    Стоунс ошибся в простой обстановке в центре поля, отправив мяч в аут.
  • 29'
    Уокер выбрал меньшее зло и, находясь возле своей лицевой, выбил мяч в аут, дабы избежать углового.
  • 28'
    Жезус снова остался без мяча в противостоянии с Салису. Габриэль упал на газон, однако арбитр не усмотрел фола. Такая ситуация возникла за пределами штрафной.
  • Штанга
    27'
    Жезус наткнулся на Салису и потерял мяч, но атака "Сити" возродилась и едва не завершилась голом. Канселу прострелил слева на ближнюю штангу, и Гюндоган пробил в боковую стойку, а дальше последовал удар Жезуса, заблокированный Уокером-Питерсом.  
  • 26'
    После розыгрыша корнера Канселу выполнил навес в штрафную, и мяч выбил головой Салису.
  • Угловой
    25'
    Грилиш не смог пройти на левом фланге Стивенса, который попал Джеку по ноге. Но будет угловой, а не штрафной.
  • 23'
    Со средней дистанции из центральной зоны Адам Армстронг попробовал закинуть мяч в правую девятку, но неправильно рассчитал прицел.
  • 22'
    Стерлинг вознамерился совершить вынос от своей штрафной, но помешал ему Стивенс, от которого мяч отскочил за боковую.
  • 22'
    Прострел Ливраменто с правого края дошёл до Жезуса, который отработал в обороне, выбив мяч далеко в аут.
  • Фол, нарушение
    21'
    Салису возле центральной линии ударил по ногам Жезуса.
  • 20'
    Грилиш ошибся с переводом мяча вправо, послав мяч высоко на трибуну.
  • 20'
    Ливраменто отправил в прорыв по правому полуфлангу Адама Армстронга, но Лапорт не дрогнул и не подпустил оппонента к мячу.
  • 19'
    Жезус - то же самое на противоположном фланге.
  • 19'
    Стерлинг не решился подавать с левого края и был вынужден под напором отыграть назад.
  • 17'
    Грилиш плохо обработал мяч в чужой штрафной, а вскоре получил шанс Жезуш, с 17 метров пальнувший выше створа.
  • 16'
    Хозяева вбросили аут в центре поля и довели мяч до своего вратаря, выбившего мяч к центру поля, там им овладели гости.
  • 15'
    Де Брёйне отправил неточную подачу с правой стороны, мяч ушёл в аут, вбросит его Ливраменто.
  • 14'
    Жезус упал в правом углу чужой после борьбы с Салису. Пенальти нет.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Рахим Стерлинг!
    Стивенс сделал неудачный кикс по мячу в своей штрафной, чем воспользовался Жезус, покативший на Стерлинга, который переправил сферу в правый угол с рикошетом от соперника.
  • 11'
    Жезус сделал с правого фланга длинную подачу на Гюндогана, который из неудобной позиции скинул мяч головой Форстеру.
  • Штанга
    10'
    Ромеу отдал проникающий пас по правому полуфлангу на Адама Армстронга, и тот покатил мяч в левую штангу.
  • Опасный момент
    9'
    Стерлинг получил короткий пас от Гюндогана и из зоны левого инсайда не попал в ближний угол. 
  • 8'
    Жезус не успел на заброс по правому флангу, мяч ушёл за боковую от "Сити".
  • 7'
    Де Брёйне умеет хорошо бить издали, но на этот раз его попытка оказалась заблокирована.
  • 7'
    Подача визитёров с правого фланга на Грилиша, мяч выбивает Ливраменто.
  • 5'
    Стерлинг с левого полуфланга кручёным ударом в дальний угол положил мяч в руки Форстера.
  • 4'
    "Саутгемптон" начал матч агрессивнее гостей в смысле атакующих действий.
  • 4'
    Лонг попробовал просочиться к воротам по центру, но не справился с защитниками "Сити".
  • 2'
    Хозяева подали дальний штрафной с левого края поля, и мяч поймал Стеффен.
  • 2'
    "Манчестер Сити" в тёмно-серой форме, а "святые" вышли в красно-бело-чёрном.
  • Фол, нарушение
    1'
    И десяти секунд не прошло, как Стерлинг толкнул Ливраменто в центре поля на фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Стерлинг Рахим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Саутгемптон
4% (5)
Ничья
5.6% (7)
Манчестер Сити
90.5% (114)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
49.12% (56)
Нет
50.88% (58)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
35.7% (45)
1:2 Манчестер Сити
27.8% (35)
1:3 Манчестер Сити
9.5% (12)
0:1 Манчестер Сити
6.3% (8)
0:3 Манчестер Сити
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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