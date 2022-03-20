Англия: Кубок 2021-2022
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Сент-Мэрис
0:1
12' ГолСтерлинг Рахим
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
33 Владение мячом, % 67
27
Канселу
Жоау
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
История личных встреч
Саутгемптон
Манчестер Сити
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.25
|Броя Армандо
|1
|0.25
|Лонг Шейн
|1
|0.25
|Редмонд Натан
|1
|0.25
|Армстронг Стюарт
|1
|0.25
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.25
|Перро Ромен
|1
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.25
|Валери Ян
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|3 (1)
|0.75
|Гюндоган Илкай
|2
|0.5
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Стоунс Джон
|1
|0.25
|Силва Бернарду
|1
|0.25
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|Палмер Коул
|1
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валери Ян
|1
|1
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
4
44%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Саутгемптон
4% (5)
Ничья
5.6% (7)
Манчестер Сити
90.5% (114)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
49.12% (56)
Нет
50.88% (58)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
35.7% (45)
1:2 Манчестер Сити
27.8% (35)
1:3 Манчестер Сити
9.5% (12)
0:1 Манчестер Сити
6.3% (8)
0:3 Манчестер Сити
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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