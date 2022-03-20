Салису сам навалился сверху на Грилиша и сам получил повреждение.

Стивенс далеко вбросил аут с правой стороны, но ничего острого в штрафной не получилось, мяч забрал Стеффен.

Уокер-Питерс вбросил мяч из-за боковой возле своей штрафной, и вскоре зародилась атака "Сити".

32' Заброс хозяев в штрафную соперника, Лонг сделал скидку, но она оказалась не по адресу.

31' Стоунс ошибся в простой обстановке в центре поля, отправив мяч в аут.

29' Уокер выбрал меньшее зло и, находясь возле своей лицевой, выбил мяч в аут, дабы избежать углового.

28' Жезус снова остался без мяча в противостоянии с Салису. Габриэль упал на газон, однако арбитр не усмотрел фола. Такая ситуация возникла за пределами штрафной.

27' Жезус наткнулся на Салису и потерял мяч, но атака "Сити" возродилась и едва не завершилась голом. Канселу прострелил слева на ближнюю штангу, и Гюндоган пробил в боковую стойку, а дальше последовал удар Жезуса, заблокированный Уокером-Питерсом.

26' После розыгрыша корнера Канселу выполнил навес в штрафную, и мяч выбил головой Салису.

25' Грилиш не смог пройти на левом фланге Стивенса, который попал Джеку по ноге. Но будет угловой, а не штрафной.

23' Со средней дистанции из центральной зоны Адам Армстронг попробовал закинуть мяч в правую девятку, но неправильно рассчитал прицел.

22' Стерлинг вознамерился совершить вынос от своей штрафной, но помешал ему Стивенс, от которого мяч отскочил за боковую.

22' Прострел Ливраменто с правого края дошёл до Жезуса, который отработал в обороне, выбив мяч далеко в аут.

21' Салису возле центральной линии ударил по ногам Жезуса.

20' Грилиш ошибся с переводом мяча вправо, послав мяч высоко на трибуну.

20' Ливраменто отправил в прорыв по правому полуфлангу Адама Армстронга, но Лапорт не дрогнул и не подпустил оппонента к мячу.

19' Жезус - то же самое на противоположном фланге.

19' Стерлинг не решился подавать с левого края и был вынужден под напором отыграть назад.

17' Грилиш плохо обработал мяч в чужой штрафной, а вскоре получил шанс Жезуш, с 17 метров пальнувший выше створа.

16' Хозяева вбросили аут в центре поля и довели мяч до своего вратаря, выбившего мяч к центру поля, там им овладели гости.

15' Де Брёйне отправил неточную подачу с правой стороны, мяч ушёл в аут, вбросит его Ливраменто.

14' Жезус упал в правом углу чужой после борьбы с Салису. Пенальти нет.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Рахим Стерлинг!

Стивенс сделал неудачный кикс по мячу в своей штрафной, чем воспользовался Жезус, покативший на Стерлинга, который переправил сферу в правый угол с рикошетом от соперника.

11' Жезус сделал с правого фланга длинную подачу на Гюндогана, который из неудобной позиции скинул мяч головой Форстеру.

10' Ромеу отдал проникающий пас по правому полуфлангу на Адама Армстронга, и тот покатил мяч в левую штангу.

9' Стерлинг получил короткий пас от Гюндогана и из зоны левого инсайда не попал в ближний угол.

8' Жезус не успел на заброс по правому флангу, мяч ушёл за боковую от "Сити".

7' Де Брёйне умеет хорошо бить издали, но на этот раз его попытка оказалась заблокирована.

7' Подача визитёров с правого фланга на Грилиша, мяч выбивает Ливраменто.

5' Стерлинг с левого полуфланга кручёным ударом в дальний угол положил мяч в руки Форстера.

4' "Саутгемптон" начал матч агрессивнее гостей в смысле атакующих действий.

4' Лонг попробовал просочиться к воротам по центру, но не справился с защитниками "Сити".

2' Хозяева подали дальний штрафной с левого края поля, и мяч поймал Стеффен.

2' "Манчестер Сити" в тёмно-серой форме, а "святые" вышли в красно-бело-чёрном.

1' И десяти секунд не прошло, как Стерлинг толкнул Ливраменто в центре поля на фланге.