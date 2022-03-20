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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
14' Гол
Любичич Роберт
19' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
1:1
28' Гол
Джуричин Марко
32' Желтая карточка
Мюль Лукас
35' Желтая карточка
Мартинс Марвин
43' Желтая карточка
Любичич Роберт
74'
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
10
Демир
Юсуф
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
16
Келес
Джан
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

88%
20%
22 победы 5 ничьих 0 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

49 матчей

36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.3%
57.1%
26.6%
8 побед 28 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.9%
30.6%
24.5%
22 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.5
Любичич Роберт 1 0.5
Циммерманн Бернхард 1 0.5
Демир Юсуф 1 0.5
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 2 1
Келес Джан 1 0.5
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Любичич Роберт 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Martin Moormann 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 1 0
Мюль Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0
Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 5 - 1 33
2. Штурм 2 1 0 1 3 - 2 21
3. Аустрия Вена 1:1 2 1 1 0 3 - 2 20
4. Рапид Вена 1:1 2 1 1 0 4 - 2 19
5. Вольфсбергер 2 0 0 2 2 - 6 18
6. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 2 - 6 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 1 - 0 30
2. Аустрия Вена 1:1 1 1 0 0 2 - 1 19
3. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1:1 1 1 0 0 3 - 1 18
2. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 2 18
3. Штурм 1 0 0 1 0 - 1 18
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Аустрия Вена 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Любичич Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Мюль Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Bernhard Zimmermann получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Любичич Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Аустрия Вена
2.40
3.40
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена онлайн

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