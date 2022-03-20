Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Альянц
1:0
14' ГолЛюбичич Роберт
19' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
1:1
28' ГолДжуричин Марко
32' Желтая карточкаМюль Лукас
35' Желтая карточкаМартинс Марвин
43' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
Ход матча
14'
1:0
28'
32'
35'
43'
45
Хедль
Никлас
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
16
Келес
Джан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
88%
20%
22 победы 5 ничьих 0 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
49 матчей
36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.3%
57.1%
26.6%
8 побед 28 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.9%
30.6%
24.5%
22 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.5
|Любичич Роберт
|1
|0.5
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.5
|Демир Юсуф
|1
|0.5
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|2
|1
|Келес Джан
|1
|0.5
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0
Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|33
|2.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|21
|3.
|Аустрия Вена
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|4.
|Рапид Вена
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|19
|5.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30
|2.
|Аустрия Вена
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|18
|2.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18
|3.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Аустрия Вена
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0