Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Альянц
1:0
14' ГолЛюбичич Роберт
19' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
1:1
28' ГолДжуричин Марко
32' Желтая карточкаМюль Лукас
35' Желтая карточкаМартинс Марвин
43' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
78' Желтая карточкаДрёйф Ферди
84' Желтая карточкаХускович Муарем
90' Желтая карточкаФишер Манфред
90' Желтая карточкаМартель Эрик
Ход матча
14'
1:0
28'
32'
35'
43'
78'
84'
90'
90'
45
Хедль
Никлас
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
16
Келес
Джан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
88%
20%
22 победы 5 ничьих 0 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
49 матчей
36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.3%
57.1%
26.6%
8 побед 28 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.9%
30.6%
24.5%
22 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.5
|Любичич Роберт
|1
|0.5
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.5
|Демир Юсуф
|1
|0.5
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|2
|1
|Келес Джан
|1
|0.5
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0
Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|33
|2.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|21
|3.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|19
|5.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30
|2.
|Аустрия Вена
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|18
|2.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18
|3.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0