  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:1
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
14' Гол
Любичич Роберт
19' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
1:1
28' Гол
Джуричин Марко
32' Желтая карточка
Мюль Лукас
35' Желтая карточка
Мартинс Марвин
43' Желтая карточка
Любичич Роберт
78' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
84' Желтая карточка
Хускович Муарем
90' Желтая карточка
Фишер Манфред
90' Желтая карточка
Мартель Эрик
90'+5
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
10
Демир
Юсуф
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
16
Келес
Джан
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

88%
20%
22 победы 5 ничьих 0 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

49 матчей

36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.3%
57.1%
26.6%
8 побед 28 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.9%
30.6%
24.5%
22 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.5
Любичич Роберт 1 0.5
Циммерманн Бернхард 1 0.5
Демир Юсуф 1 0.5
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 2 1
Келес Джан 1 0.5
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Любичич Роберт 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Martin Moormann 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Мартель Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0
Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 5 - 1 33
2. Штурм 2 1 0 1 3 - 2 21
3. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 20
4. Рапид Вена 2 1 1 0 4 - 2 19
5. Вольфсбергер 2 0 0 2 2 - 6 18
6. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 2 - 6 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 1 - 0 30
2. Аустрия Вена 1 1 0 0 2 - 1 19
3. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1 1 0 0 3 - 1 18
2. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 2 18
3. Штурм 1 0 0 1 0 - 1 18
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Любичич Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Мюль Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Bernhard Zimmermann получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Любичич Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 