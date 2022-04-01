Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
0:1
11' ГолПестка Камил
31' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
32' Желтая карточкаГетингер Крыстян
0:1
33' Не забитый пенальтиХанка Серджу
0:2
33' ГолХанка Серджу
44' Желтая карточкаПестка Камил
76' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
78' Желтая карточкаХанка Серджу
78' Вторая желтая карточкаПестка Камил
80' Желтая карточкаСиплак Михал
90' Желтая карточкаФлис Марцин
90' Желтая карточкаРодин Матай
1:2
90' ПенальтиДоманьски Мацей
Ход матча
11'
0:1
31'
32'
33'
0:1
33'
0:2
44'
78'
78'
80'
90'
90'
90'
1:2
34
Завада
Оскар
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
88 Kais Al-Ani
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Сталь Мелец
Краковия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.3
|Мак Матеуш
|7
|0.26
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.15
|Ситек Максимилиан
|3
|0.11
|Гетингер Крыстян
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.04
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.04
|Де Амо Хонатан
|1
|0.04
|Колев Александар
|1
|0.04
|Флис Марцин
|1
|0.04
|Завада Оскар
|1
|0.04
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.3
|Ханка Серджу
|3
|0.11
|Рыпэ Корнел
|3
|0.11
|Какабадзе Отар
|3
|0.11
|Ракочи Михал
|3
|0.11
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Родин Матай
|2
|0.07
|Пищек Филип
|2
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Альварес Маркос
|1
|0.04
|Хебо Матиас
|1
|0.04
|Ривалдиньо
|1
|0.04
|Пестка Камил
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|6
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|6
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Ситек Максимилиан
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Завада Оскар
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|8
|0
|Ханка Серджу
|6
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|4
|0
|Пестка Камил
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
5
29%
29%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
5
26%
61-75
3
19%
8
42%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
4
24%
6
30%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Забито
35
32
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
7
20%
2
6%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
10
29%
4
13%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
4
11%
7
22%
61-75
6
17%
10
31%
76-90
Пропущено
34
39
14 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
2
6%
5
13%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
8
24%
10
26%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
3
9%
3
8%
61-75
10
29%
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3
Краковия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|27
|15
|8
|4
|52 - 19
|53
|2.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|3.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Шлёнск
|0:0
|27
|7
|10
|10
|34 - 38
|31
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|8.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|0:0
|13
|3
|7
|3
|13 - 14
|16
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Лех
|0:0
|14
|5
|6
|3
|21 - 15
|21
|3.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|0:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7