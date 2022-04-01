Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
33' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
34' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
Ход матча
34'
21
Бейгер
Лукаш
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Шлёнск
Лех
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.37
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.19
|Лыщаш Адриан
|5
|0.19
|Прашелик Матеуш
|4
|0.15
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|14 (3)
|0.52
|Амарал Жоау
|11
|0.41
|Каминьски Якуб
|8
|0.3
|Милич Антонио
|4
|0.15
|Саламон Бартош
|3
|0.11
|Ковнацки Давид
|3
|0.11
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Скурась Михал
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Голла Войцех
|4
|0
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Тиба Педру
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
5
36%
4
19%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
23
31
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
17%
2
6%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
2
9%
12
39%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
10
43%
6
19%
76-90
Пропущено
22
4
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
9
41%
1
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
25%
76-90
Забито
37
52
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
4
11%
6
12%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
6
16%
4
8%
31-45
3
8%
17
33%
46-60
3
8%
8
15%
61-75
15
41%
10
19%
76-90
Пропущено
35
19
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
2
6%
3
16%
1-15
8
23%
3
16%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
11
31%
4
21%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
7
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|27
|15
|8
|4
|52 - 19
|53
|2.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|3.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Шлёнск
|0:0
|27
|7
|10
|10
|34 - 38
|31
|13.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|14.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|8.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Шлёнск
|0:0
|13
|3
|7
|3
|13 - 14
|16
|16.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|17.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Лех
|0:0
|14
|5
|6
|3
|21 - 15
|21
|3.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|0:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7