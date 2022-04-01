Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава Зрители: 14112
33' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
34' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
0:1
48' ГолСкурась Михал
Ход матча
34'
46'
48'
21
Бейгер
Лукаш
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Шлёнск
Лех
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.37
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.19
|Лыщаш Адриан
|5
|0.19
|Прашелик Матеуш
|4
|0.15
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Штиглец Дино
|1
|0.04
|Маковски Рафал
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|1
|0.04
|Вердаска Диогу
|1
|0.04
|Цилла Марсель
|1
|0.04
|Шварц Петр
|1
|0.04
|Левкот Шимон
|1
|0.04
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|14 (3)
|0.52
|Амарал Жоау
|11
|0.41
|Каминьски Якуб
|8
|0.3
|Милич Антонио
|4
|0.15
|Саламон Бартош
|3
|0.11
|Ковнацки Давид
|3
|0.11
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Скурась Михал
|2
|0.07
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Голла Войцех
|4
|0
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Тиба Педру
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
4
18%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
5
36%
4
18%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
23
31
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
17%
2
6%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
2
9%
12
39%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
10
43%
6
19%
76-90
Пропущено
22
4
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
9
41%
1
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
25%
76-90
Забито
37
53
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
11%
6
11%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
6
16%
4
8%
31-45
3
8%
18
34%
46-60
3
8%
8
15%
61-75
15
41%
10
19%
76-90
Пропущено
36
19
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 14
2
6%
3
16%
1-15
8
22%
3
16%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
12
33%
4
21%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
7
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|2.
|Погонь Щецин
|26
|15
|8
|3
|49 - 22
|53
|3.
|Ракув
|26
|15
|7
|4
|46 - 25
|52
|4.
|Лехия Гданьск
|26
|12
|7
|7
|39 - 29
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|26
|10
|11
|5
|33 - 26
|41
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|11.
|Легия
|26
|10
|2
|14
|31 - 35
|32
|12.
|Варта Познань
|26
|7
|9
|10
|26 - 29
|30
|13.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|26
|5
|9
|12
|24 - 44
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|26
|5
|8
|13
|27 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|8.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|9.
|Легия
|13
|7
|0
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|15.
|Варта Познань
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|16.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|2.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|3.
|Погонь Щецин
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|13
|3
|4
|6
|16 - 20
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7