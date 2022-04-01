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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14112
Лех
0'
33' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
34' Желтая карточка
Экспозито Эрик
0:1
48' Гол
Скурась Михал
90'+8
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
15
Тамаш
Марк
6
Гретарссон
Даниэль
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
23
Гарсия
Виктор
III
5
Собота
Вальдемар
24
Кинтана
Кайе
9
Экспозито
Эрик
1
Ван
дер
Харт
Микки
4
Кедзёра
Томаш
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
25
Тиба
Педру
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
97
Ковнацки
Давид
Шлёнск
3-4-2-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Шлёнск
Лех

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:0
Э
3:3
ЭГА
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
EFR
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
OE
0:2
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 10 (1) 0.37
Пих Роберт 5 (3) 0.19
Лыщаш Адриан 5 0.19
Прашелик Матеуш 4 0.15
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.11
Штиглец Дино 1 0.04
Маковски Рафал 1 0.04
Гарсия Виктор III 1 0.04
Вердаска Диогу 1 0.04
Цилла Марсель 1 0.04
Шварц Петр 1 0.04
Левкот Шимон 1 0.04
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 14 (3) 0.52
Амарал Жоау 11 0.41
Каминьски Якуб 8 0.3
Милич Антонио 4 0.15
Саламон Бартош 3 0.11
Ковнацки Давид 3 0.11
Квеквескири Ника 2 0.07
Скурась Михал 2 0.07
Рамирес Даниэль 1 0.04
Дуглас Барри 1 0.04
Ребошу Педру 1 0.04
Ба-Луа Адриэль 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 6 0
Экспозито Эрик 6 0
Голла Войцех 4 0
Вердаска Диогу 4 0
Шварц Петр 2 1
Пясецки Фабиан 3 0
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Маковски Рафал 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Тиба Педру 4 0
Саламон Бартош 3 0
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Скурась Михал 2 0
Ковнацки Давид 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Амарал Жоау 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Каминьски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
4
18%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
5
36%
4
18%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

23
31
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
4
17%
2
6%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
2
9%
12
39%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
10
43%
6
19%
76-90

Пропущено

22
4
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
9
41%
1
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
25%
76-90

Забито

37
53
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
11%
6
11%
1-15
6
16%
7
13%
16-30
6
16%
4
8%
31-45
3
8%
18
34%
46-60
3
8%
8
15%
61-75
15
41%
10
19%
76-90

Пропущено

36
19
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 14
2
6%
3
16%
1-15
8
22%
3
16%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
12
33%
4
21%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
7
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2
Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
2. Погонь Щецин 26 15 8 3 49 - 22 53
3. Ракув 26 15 7 4 46 - 25 52
4. Лехия Гданьск 26 12 7 7 39 - 29 43
5. Радомьяк Радом 26 10 11 5 33 - 26 41
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
11. Легия 26 10 2 14 31 - 35 32
12. Варта Познань 26 7 9 10 26 - 29 30
13. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 26 5 9 12 24 - 44 24
18. Брук-Бет Термалица 26 5 8 13 27 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
8. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
9. Легия 13 7 0 6 19 - 16 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 13 4 4 5 17 - 21 16
15. Варта Познань 13 3 6 4 12 - 15 15
16. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 13 3 5 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 7 3 3 18 - 15 24
2. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
3. Погонь Щецин 13 5 6 2 15 - 10 21
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 13 4 5 4 14 - 15 17
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 13 3 4 6 16 - 20 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Экспозито Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мончиньски Кжиштоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шлёнск 0:1 Лех онлайн

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