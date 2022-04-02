  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Альтах
2:2
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
42' Желтая карточка
Водганел Ян
0:1
45' Гол в свои ворота
Нанизаямо Микаэль
0:2
48' Гол
Stefano Surdanovic
52' Желтая карточка
Бауэр Себастьян
1:2
53' Гол
Моншайн Кристоф
65' Желтая карточка
Нимага Бакари
79' Желтая карточка
Малишек Лукас
82' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
2:2
90' Гол
Felix Strauss
90' Желтая карточка
Felix Strauss
90' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
90'+8
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
27
Хаудум
Штефан
55
Гаудино
Джанлука
42
Нимага
Бакари
7
Моншайн
Кристоф
12
Бишоф
Ной
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
12
Малишек
Лукас
86
Stefano
Surdanovic
8
Кершбаум
Роман
18
Водганел
Ян
22
Ристанич
Филип
Альтах
5-3-2
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Адмира

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:0
ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:1
Б
3:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:4
ББЗВ
2:2
ББЗВ
1:1
Б
0:1
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 2 0.67
Нанизаямо Микаэль 1 0.33
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 2 (2) 0.67
Stefano Surdanovic 1 0.33

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нимага Бакари 2 0
Felix Strauss 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Бишоф Ной 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтнер Андреас 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Бауэр Себастьян 1 0
Водганел Ян 1 0
Малишек Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0
Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4
Адмира
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2
Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 3 1 0 2 3 - 4 17
2. ЛАСК 3 1 1 1 6 - 2 16
3. Адмира 3 1 2 0 4 - 2 15
4. Сваровски Тироль 3 1 1 1 1 - 6 15
5. Хартберг 3 0 2 1 0 - 1 13
6. Альтах 3 1 2 0 4 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 0 1 6 - 2 15
2. Адмира 1 1 0 0 2 - 0 13
3. Альтах 2 0 2 0 2 - 2 8
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хартберг 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Рид 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2 1 0 1 2 - 2 17
2. Сваровски Тироль 2 1 0 1 1 - 6 14
3. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Адмира 2 0 2 0 2 - 2 2
6. ЛАСК 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Водганел Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 2:2 Адмира онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 