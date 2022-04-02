Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
42' Желтая карточкаВодганел Ян
0:1
45' Гол в свои воротаНанизаямо Микаэль
0:2
48' ГолStefano Surdanovic
52' Желтая карточкаБауэр Себастьян
1:2
53' ГолМоншайн Кристоф
65' Желтая карточкаНимага Бакари
79' Желтая карточкаМалишек Лукас
82' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
2:2
90' ГолFelix Strauss
90' Желтая карточкаFelix Strauss
90' Желтая карточкаФорсагер Вильгельм
Ход матча
42'
45'
48'
52'
53'
1:2
65'
79'
82'
90'
2:2
90'
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
Альтах
Адмира
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
32 матча
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|2
|0.67
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.33
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|2 (2)
|0.67
|Stefano Surdanovic
|1
|0.33
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нимага Бакари
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Бауэр Себастьян
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Малишек Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0
Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4
Адмира
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2
Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|17
|2.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|16
|3.
|Адмира
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|15
|5.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|13
|6.
|Альтах
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|13
|3.
|Альтах
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0