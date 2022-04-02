  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:2
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Летар Яннис
13' Красная карточка
Летар Яннис
0:1
16' Не забитый пенальти
Висмейер Юлиан
19' Желтая карточка
Хорват Саша
0:2
19' Гол
Цигль Марсель
48' Желтая карточка
Байич Анте
52' Желтая карточка
Leo Mikic
90'+5
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
3
Oumar
Sako
4
Летар
Яннис
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
14
Балик
Гусейн
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
45
Nene
Dorgeles
21
Leo
Mikic
ЛАСК
4-2-3-1
Рид
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Рид

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:0
Б
0:3
Б
3:0
К
4:1
КА
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:0
К
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
2:2
Б(M
5:2
Б(M
0:3
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флеккер Флориан 2 0.67
Накамура Кейто 2 0.67
Михорль Петер 1 0.33
Шмидт Александер 1 0.33
Балик Гусейн 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цигль Марсель 1 0.33
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.33
Нутц Штефан 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Хорват Саша 2 0
Накамура Кейто 2 0
Реннер Рене 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 2 0
Leo Mikic 2 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1
Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 3 1 0 2 3 - 4 17
2. ЛАСК 3 1 1 1 6 - 2 16
3. Адмира 3 1 2 0 4 - 2 15
4. Сваровски Тироль 3 1 1 1 1 - 6 15
5. Хартберг 3 0 2 1 0 - 1 13
6. Альтах 3 1 2 0 4 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 0 1 6 - 2 15
2. Адмира 1 1 0 0 2 - 0 13
3. Альтах 2 0 2 0 2 - 2 8
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хартберг 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Рид 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2 1 0 1 2 - 2 17
2. Сваровски Тироль 2 1 0 1 1 - 6 14
3. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Адмира 2 0 2 0 2 - 2 2
6. ЛАСК 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Цигль Марсель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Висмейер Юлиан пробил пенальти, но не смог забить!
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Летар Яннис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Летар Яннис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 0:2 Рид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 