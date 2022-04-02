Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
0:1
4' Гол в свои воротаЛетар Яннис
13' Красная карточкаЛетар Яннис
0:1
16' Не забитый пенальтиВисмейер Юлиан
19' Желтая карточкаХорват Саша
0:2
19' ГолЦигль Марсель
48' Желтая карточкаБайич Анте
52' Желтая карточкаLeo Mikic
Ход матча
4'
0:1
13'
16'
0:1
19'
19'
0:2
48'
52'
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
История личных встреч
ЛАСК
Рид
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флеккер Флориан
|2
|0.67
|Накамура Кейто
|2
|0.67
|Михорль Петер
|1
|0.33
|Шмидт Александер
|1
|0.33
|Балик Гусейн
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цигль Марсель
|1
|0.33
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.33
|Нутц Штефан
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Реннер Рене
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|2
|0
|Leo Mikic
|2
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1
Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|17
|2.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|16
|3.
|Адмира
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|15
|5.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|13
|6.
|Альтах
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|13
|3.
|Альтах
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0