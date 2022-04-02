Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
5' Желтая карточкаПэйнтсил Сет
0:1
8' ГолОгринец Санди
13' Желтая карточкаРогель Жан
14' Желтая карточкаДиарра Юба
27' Желтая карточкаШтайнвендер Михаэль
44' Желтая карточкаЗабитцер Томас
68' Желтая карточкаХайль Юрген
80' Желтая карточкаКох Фабиан
Ход матча
5'
8'
0:1
13'
14'
44'
68'
80'
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
24
Кох
Фабиан
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Хартберг
Сваровски Тироль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огринец Санди
|1
|0.33
|Шульц Кофи
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|2
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|1
|0
|Смит Ренни
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|17
|2.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|16
|3.
|Адмира
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|1 - 6
|15
|5.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|13
|6.
|Альтах
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|13
|3.
|Альтах
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0