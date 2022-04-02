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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Хартберг
0:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
5' Желтая карточка
Пэйнтсил Сет
0:1
8' Гол
Огринец Санди
13' Желтая карточка
Рогель Жан
14' Желтая карточка
Диарра Юба
27' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль
44' Желтая карточка
Забитцер Томас
68' Желтая карточка
Хайль Юрген
80' Желтая карточка
Кох Фабиан
90'+4
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
5
Гольнер
Манфред
27
Thomas
Kofler
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
30
Пэйнтсил
Сет
24
Тадич
Дарио
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
98
Огринец
Санди
7
Забитцер
Томас
Хартберг
4-1-4-1
Сваровски Тироль
4-4-1-1

История личных встреч

Хартберг
Сваровски Тироль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огринец Санди 1 0.33
Шульц Кофи 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 2 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Хайль Юрген 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 1 0
Смит Ренни 1 0
Забитцер Томас 1 0
Авуджа Максим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 3 1 0 2 3 - 4 17
2. ЛАСК 3 1 1 1 6 - 2 16
3. Адмира 3 1 2 0 4 - 2 15
4. Сваровски Тироль 3 1 1 1 1 - 6 15
5. Хартберг 3 0 2 1 0 - 1 13
6. Альтах 3 1 2 0 4 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 0 1 6 - 2 15
2. Адмира 1 1 0 0 2 - 0 13
3. Альтах 2 0 2 0 2 - 2 8
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хартберг 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Рид 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2 1 0 1 2 - 2 17
2. Сваровски Тироль 2 1 0 1 1 - 6 14
3. Хартберг 1 0 1 0 0 - 0 12
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Адмира 2 0 2 0 2 - 2 2
6. ЛАСК 1 0 1 0 0 - 0 1
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