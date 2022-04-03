Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Брук-Бет
2' Желтая карточкаMateusz Grzybek
Ход матча
18
Piotr
Wlazlo
20
Машаду
Луиш
9
Леандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Варга РоландНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
-
Главный тренер: Латал Радослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Радомьяк Радом
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.3
|Мешанович Мурис
|7
|0.26
|Adam Radwanski
|2
|0.07
|Kacper Spiewak
|2
|0.07
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|1
|0.04
|Путивцев Артём
|1
|0.04
|Познар Томаш
|1
|0.04
|Patryk Czarnowski
|1
|0.04
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.04
|Ernest Terpilowski
|1
|0.04
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.04
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|12 (8)
|0.44
|Мауридес Жуниор
|5
|0.19
|Леандро
|4
|0.15
|Абрамович Давид
|2
|0.07
|Машаду Луиш
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Радецки Матеуш
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Богуш Артур
|1
|0.04
|Dominik Sokol
|1
|0.04
|Tiago Matos
|1
|0.04
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|6
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Домгени Давид
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Познар Томаш
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Adam Radwanski
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Нашименту Филипе
|4
|1
|Машаду Луиш
|5
|0
|Леандро
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|1
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
21
16
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
19%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
7
33%
4
25%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
3
19%
76-90
Забито
11
19
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
36%
3
16%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
2
18%
1-15
6
25%
2
18%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
28
32
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
14%
3
9%
1-15
1
4%
8
25%
16-30
9
32%
5
16%
31-45
5
18%
3
9%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
6
21%
8
25%
76-90
Пропущено
45
27
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
4
9%
5
19%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
5
11%
5
19%
31-45
13
29%
5
19%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
9
20%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|27
|10
|12
|5
|33 - 26
|42
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|12.
|Ягеллония
|26
|7
|9
|10
|29 - 40
|30
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|26
|8
|4
|14
|27 - 46
|28
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|27
|5
|9
|13
|27 - 46
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|0:0
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|6
|3
|17 - 14
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|15.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|16.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 15
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|13
|3
|2
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7