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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
2' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
20'

Ход матча

2'
Mateusz Grzybek
 
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Радомьяк Радом
3.04
3.38
2.42
Все Коэффициенты
35
Павлюченко
Павел
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
77
Путивцев
Артём
66
Домгени
Давид
10
Adam
Radwanski
18
Piotr
Wlazlo
89
Домбровский
Андрей
7
Гергел
Роман
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
1
Filip
Majchrowicz
37
Силва
Гонсалу
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
20
Машаду
Луиш
35
Лукашик
Даниэль
23
Нашименту
Филипе
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
19
Ангельски
Кароль
10
Радецки
Матеуш
Брук-Бет Термалица
4-4-2
Радомьяк Радом
3-4-3

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Радомьяк Радом

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.3
Мешанович Мурис 7 0.26
Adam Radwanski 2 0.07
Kacper Spiewak 2 0.07
Стефаник Самуэль 1 0.04
Mateusz Grzybek 1 0.04
Путивцев Артём 1 0.04
Познар Томаш 1 0.04
Patryk Czarnowski 1 0.04
Nemanja Tekijaski 1 0.04
Ernest Terpilowski 1 0.04
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.04
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 12 (8) 0.44
Мауридес Жуниор 5 0.19
Леандро 4 0.15
Абрамович Давид 2 0.07
Машаду Луиш 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Радецки Матеуш 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Богуш Артур 1 0.04
Dominik Sokol 1 0.04
Tiago Matos 1 0.04
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 6 0
Piotr Wlazlo 6 0
Mateusz Grzybek 5 0
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Домгени Давид 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Познар Томаш 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Adam Radwanski 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Коцыля Давид 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Нашименту Филипе 4 1
Машаду Луиш 5 0
Леандро 4 0
Бранко Рафаэл 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 1
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

21
16
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
19%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
7
33%
4
25%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Забито

11
19
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
36%
3
16%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
0
0%
2
18%
1-15
6
25%
2
18%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Забито

28
32
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
4
14%
3
9%
1-15
1
4%
8
25%
16-30
9
32%
5
16%
31-45
5
18%
3
9%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
6
21%
8
25%
76-90

Пропущено

45
27
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
4
9%
5
19%
1-15
7
16%
5
19%
16-30
5
11%
5
19%
31-45
13
29%
5
19%
46-60
7
16%
1
4%
61-75
9
20%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0
Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 0:0 27 10 12 5 33 - 26 42
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
12. Ягеллония 26 7 9 10 29 - 40 30
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 26 8 4 14 27 - 46 28
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 0:0 27 5 9 13 27 - 46 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 0:0 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 13 4 6 3 17 - 14 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 0:0 14 4 5 5 17 - 21 17
15. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
16. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 0:0 14 4 6 4 14 - 15 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 13 3 2 8 10 - 25 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 0:0 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Mateusz Grzybek получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Радомьяк Радом
3.04
3.38
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:0 Радомьяк Радом онлайн

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Брук-Бет Термалица
Радомьяк Радом

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