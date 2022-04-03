Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
0:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Лавантталь Арена
23' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
0:1
26' ГолСаркария Манприт
41' Желтая карточкаХёйлунн Расмус
0:2
48' ГолХёйлунн Расмус
76' Желтая карточкаХирлендер Штефан
86' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
Ход матча
26'
41'
48'
0:2
76'
86'
77
Дедич
Амар
11
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куэн АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
37 Вельс Моритц
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Вольфсбергер
Штурм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
38 матчей
44.7%
10.5%
44.8%
17 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдль Михаэль
|1
|0.33
|Перец Элиэль
|1
|0.33
|Верницниг Кристофер
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|3
|1
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.33
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.33
|Янтшер Якоб
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Штурм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2
Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|33
|2.
|Штурм
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|24
|3.
|Аустрия Вена
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|19
|5.
|Вольфсбергер
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30
|2.
|Аустрия Вена
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|4.
|Штурм
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|18
|3.
|Вольфсбергер
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1