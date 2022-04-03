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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
0:2
Второй тайм: 90'

Стадион:
Штурм
0'
23' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
0:1
26' Гол
Саркария Манприт
41' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
0:2
48' Гол
Хёйлунн Расмус
76' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
86' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
90'
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
27
Новак
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
11
Барибо
Тай
9
Визингер
Дарио
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
19
Куэн
Андреас
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
Вольфсбергер
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Штурм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

38 матчей

44.7%
10.5%
44.8%
17 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:4
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
БЧГ
2:1
БЧГ
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:4
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдль Михаэль 1 0.33
Перец Элиэль 1 0.33
Верницниг Кристофер 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 3 1
Горенц-Станкович Йон 1 0.33
Хёйлунн Расмус 1 0.33
Янтшер Якоб 0 0
Прасс Александр 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1
Штурм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2
Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 5 - 1 33
2. Штурм 2:0 3 2 0 1 5 - 2 24
3. Аустрия Вена 1:1 3 1 2 0 4 - 3 21
4. Рапид Вена 2 1 1 0 4 - 2 19
5. Вольфсбергер 0:2 3 0 0 3 2 - 8 18
6. Аустрия Клагенфурт 1:1 3 0 1 2 3 - 7 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 1 - 0 30
2. Аустрия Вена 1:1 2 1 1 0 3 - 2 20
3. Аустрия Клагенфурт 1:1 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 2:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2:0 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Рапид Вена 1 1 0 0 3 - 1 18
3. Вольфсбергер 0:2 1 0 0 1 1 - 2 18
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Аустрия Клагенфурт 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Аустрия Вена 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хёйлунн Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Саркария Манприт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Баумгартнер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Штурм
3.05
3.64
2.38
Все Коэффициенты
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