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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
10' Желтая карточка
Kosmas Gezos
0:1
28' Гол
Florian Jaritz
47' Желтая карточка
Мартель Эрик
1:1
67' Гол
Джуричин Марко
90'+2
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
8
Kosmas
Gezos
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
4
Patrick
Greil
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
20
Мацеевски
Тим
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
Аустрия Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 1
Келес Джан 1 0.33
Браунёдер Маттиас 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 1 0.33
Florian Jaritz 1 0.33
Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.33
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 2 0
Мартинс Марвин 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 1 1
Maximiliano Moreira 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Alexander Timossi Andersson 1 0
Patrick Greil 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 5 - 1 33
2. Штурм 2:0 3 2 0 1 5 - 2 24
3. Аустрия Вена 1:1 3 1 2 0 4 - 3 21
4. Рапид Вена 2 1 1 0 4 - 2 19
5. Вольфсбергер 0:2 3 0 0 3 2 - 8 18
6. Аустрия Клагенфурт 1:1 3 0 1 2 3 - 7 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 1 - 0 30
2. Аустрия Вена 1:1 2 1 1 0 3 - 2 20
3. Аустрия Клагенфурт 1:1 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 2:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2:0 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Рапид Вена 1 1 0 0 3 - 1 18
3. Вольфсбергер 0:2 1 0 0 1 1 - 2 18
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Аустрия Клагенфурт 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Аустрия Вена 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Florian Jaritz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Kosmas Gezos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Аустрия Клагенфурт
1.47
4.70
6.70
Все Коэффициенты
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