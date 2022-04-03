Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
10' Желтая карточкаKosmas Gezos
0:1
28' ГолFlorian Jaritz
47' Желтая карточкаМартель Эрик
1:1
67' ГолДжуричин Марко
Ход матча
10'
28'
0:1
47'
67'
1:1
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Реп РайкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Аустрия Вена
Аустрия Клагенфурт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|1
|Келес Джан
|1
|0.33
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|1
|0.33
|Florian Jaritz
|1
|0.33
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.33
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|2
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|1
|1
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|Patrick Greil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|36
|2.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|24
|3.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|4.
|Рапид Вена
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|19
|5.
|Вольфсбергер
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|33
|2.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18
|3.
|Рапид Вена
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1