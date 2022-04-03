Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Городской стадион Белостока
24' Желтая карточкаLukasz Lakomy
34' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:1
50' ГолШиш Патрик
Ход матча
24'
34'
50'
0:1
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
17
Шиш
Патрик
29
Дьенг
Шейку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Петер Новак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Koki Hinokio
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Ягеллония
Заглембе Любин
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
29 матчей
37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.26
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.22
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.15
|Романчук Тарас
|3
|0.11
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.07
|Бида Бартош
|2
|0.07
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Жиро Михал
|1
|0.04
|Августин Блажей
|1
|0.04
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.04
|Milosz Matysik
|1
|0.04
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|9 (2)
|0.33
|Даниэл Эрик
|2
|0.07
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.07
|Живец Саша
|2
|0.07
|Заиц Томаш
|2
|0.07
|Долежал Мартин
|2
|0.07
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Башкиров Евгений
|1
|0.04
|Зубровски Якуб
|1
|0.04
|Lukasz Lakomy
|1
|0.04
|Шимич Лоренцо
|1
|0.04
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.04
|Крук Камиль
|1
|0.04
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Романчук Тарас
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Струски Кароль
|4
|0
|Цэру Богдан
|2
|1
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Паздан Михал
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Балич Саша
|4
|1
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Ходына Кацпер
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шиш Патрик
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шчекич Александар
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Пропущено
14
25
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
21%
3
12%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
1
7%
8
32%
76-90
Забито
12
17
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
5
42%
7
41%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
26
21
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
6
29%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
7
27%
3
14%
76-90
Забито
29
27
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
0
0%
2
7%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
8
28%
8
30%
30%
46-60
6
21%
7
26%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Пропущено
40
46
18 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
3
8%
9
20%
1-15
4
10%
9
20%
16-30
11
28%
7
15%
31-45
8
20%
7
15%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
8
20%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|6.
|Пяст
|26
|10
|7
|9
|33 - 29
|37
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|12.
|Заглембе Любин
|1:0
|27
|9
|4
|14
|28 - 46
|31
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Ягеллония
|0:1
|27
|7
|9
|11
|29 - 41
|30
|15.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|16.
|Висла Краков
|26
|6
|6
|14
|25 - 41
|24
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|27
|5
|9
|13
|28 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|Ягеллония
|0:1
|14
|4
|6
|4
|17 - 15
|18
|13.
|Заглембе Любин
|1:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|16.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|17.
|Висла Краков
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заглембе Любин
|1:0
|14
|4
|2
|8
|11 - 25
|14
|11.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|12.
|Ягеллония
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|13.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7