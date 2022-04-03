  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
24' Желтая карточка
Lukasz Lakomy
34' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:1
50' Гол
Шиш Патрик
59'

Ход матча

19'
Поспишил Мартин
Пржикрыл Томаш
 
24'
 
Lukasz Lakomy
34'
Романчук Тарас
 
46'
Черных Фёдор
Milosz Matysik
 
50'
0:1
Шиш Патрик
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Заглембе Любин
2.47
3.38
2.95
Все Коэффициенты
33
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
32
Milosz
Matysik
6
Романчук
Тарас
15
Кариока
Силва
14
Пржикрыл
Томаш
28
Гуаль
Марк
23
Струски
Кароль
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
44
Чансельор
Джон
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
99
Lukasz
Lakomy
9
Даниэл
Эрик
29
Дьенг
Шейку
Ягеллония
4-3-3
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония
Заглембе Любин

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.26
Пржикрыл Томаш 6 0.22
Черных Фёдор 4 (1) 0.15
Романчук Тарас 3 0.11
Пуэрто Исраэль 2 0.07
Бида Бартош 2 0.07
Струски Кароль 1 0.04
Жиро Михал 1 0.04
Августин Блажей 1 0.04
Мыстковски Пшемыслав 1 0.04
Milosz Matysik 1 0.04
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 9 (2) 0.33
Даниэл Эрик 2 0.07
Стажиньски Филип 2 (1) 0.07
Живец Саша 2 0.07
Заиц Томаш 2 0.07
Долежал Мартин 2 0.07
Пореба Лукаш 1 0.04
Башкиров Евгений 1 0.04
Зубровски Якуб 1 0.04
Lukasz Lakomy 1 0.04
Шимич Лоренцо 1 0.04
Бартолевски Матеуш 1 0.04
Крук Камиль 1 0.04
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Романчук Тарас 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Струски Кароль 4 0
Цэру Богдан 2 1
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Milosz Matysik 3 0
Паздан Михал 2 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Мыстковски Пшемыслав 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Пантич Александар 3 2
Балич Саша 4 1
Бартолевски Матеуш 5 0
Ходына Кацпер 5 0
Зубровски Якуб 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шиш Патрик 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Копац Бартош 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шчекич Александар 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Пропущено

14
25
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
21%
3
12%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
5
20%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Забито

12
17
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
5
42%
7
41%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

26
21
8 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
6
29%
1-15
1
4%
4
19%
16-30
7
27%
5
24%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
7
27%
3
14%
76-90

Забито

29
27
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
0
0%
2
7%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
8
28%
8
30%
30%
46-60
6
21%
7
26%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Пропущено

40
46
18 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 19
3
8%
9
20%
1-15
4
10%
9
20%
16-30
11
28%
7
15%
31-45
8
20%
7
15%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
8
20%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1
Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
6. Пяст 26 10 7 9 33 - 29 37
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
12. Заглембе Любин 1:0 27 9 4 14 28 - 46 31
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Ягеллония 0:1 27 7 9 11 29 - 41 30
15. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
16. Висла Краков 26 6 6 14 25 - 41 24
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
11. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
12. Ягеллония 0:1 14 4 6 4 17 - 15 18
13. Заглембе Любин 1:0 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
16. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
17. Висла Краков 12 4 3 5 12 - 13 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 13 5 4 4 15 - 11 19
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Заглембе Любин 1:0 14 4 2 8 11 - 25 14
11. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
12. Ягеллония 0:1 13 3 3 7 12 - 26 12
13. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
14. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Lukasz Lakomy получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Томаш Прикрил уходит с поля. Поспишил Мартин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Заглембе Любин
2.47
3.38
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 0:1 Заглембе Любин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ягеллония
Заглембе Любин

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 