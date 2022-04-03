Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена
15' Желтая карточкаКамара Мохамед
1:0
17' ГолШушич Лука
37' Желтая карточкаКапальдо Николас
Ход матча
15'
17'
1:0
37'
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
41 матч
80.5%
19.5%
33 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.3%
19.5%
12.2%
28 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
94.1%
5.9%
0 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 17 побед
58 матчей
56.9%
24.1%
19%
33 победы 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
24 победы 26 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
22.4%
29.3%
28 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|1
|0.33
|Вебер Максимилиан
|1
|0.33
|Кристенсен Расмус
|1
|0.33
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.33
|Адаму Чуквубике
|1
|0.33
|Шушич Лука
|1
|0.33
|Капальдо Николас
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.33
|Любичич Роберт
|1
|0.33
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.33
|Демир Юсуф
|1
|0.33
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Камара Мохамед VII
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2
Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|36
|2.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|24
|3.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|4.
|Рапид Вена
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|19
|5.
|Вольфсбергер
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|33
|2.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|18
|3.
|Рапид Вена
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1