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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Рапид Вена
0'
15' Желтая карточка
Камара Мохамед
1:0
17' Гол
Шушич Лука
37' Желтая карточка
Капальдо Николас

Ход матча

15'
Камара Мохамед
 
17'
Шушич Лука
(Окафор Ноа)
1:0
37'
Капальдо Николас
 
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.38
5.05
7.90
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
21
Шушич
Лука
9
Адаму
Чуквубике
77
Окафор
Ноа
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
41
Циммерманн
Бернхард
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Рапид Вена
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

41 матч

80.5%
19.5%
33 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.5%
24.4%
17.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.3%
19.5%
12.2%
28 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

94.1%
5.9%
0 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 17 побед

58 матчей

56.9%
24.1%
19%
33 победы 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
24 победы 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
22.4%
29.3%
28 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
БЧГ
2:0
БЧГ
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 0.33
Вебер Максимилиан 1 0.33
Кристенсен Расмус 1 0.33
Кьергаард Мауриц 1 0.33
Адаму Чуквубике 1 0.33
Шушич Лука 1 0.33
Капальдо Николас 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.33
Любичич Роберт 1 0.33
Циммерманн Бернхард 1 0.33
Демир Юсуф 1 0.33
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Любичич Роберт 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Martin Moormann 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2
Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 6 - 1 36
2. Штурм 3 2 0 1 5 - 2 24
3. Аустрия Вена 3 1 2 0 4 - 3 21
4. Рапид Вена 0:1 3 1 1 1 4 - 3 19
5. Вольфсбергер 3 0 0 3 2 - 8 18
6. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 2 2 0 0 2 - 0 33
2. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 20
3. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 15
4. Штурм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 2 18
3. Рапид Вена 0:1 2 1 0 1 3 - 2 18
4. Ред Булл Зальцбург 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Капальдо Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Шушич Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Камара Мохамед VII получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.38
5.05
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена онлайн

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