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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Пяст
0'
3' Желтая карточка
Колли Джозеф
23' Желтая карточка
Гук Томаш
25'

Ход матча

3'
Колли Джозеф
 
23'
 
Гук Томаш
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Пяст
2.92
3.20
2.70
Все Коэффициенты
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
22
Фазлагич
Энис
8
Полетанович
Марко
28
Ману
Элвис
30
Фернандес
Луис
77
Савич
Стефан
V
13
Ондрашек
Зденек
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
28
Michal
Kaput
24
Хэйтли
Том
96
Костадинов
Тихомир
77
Пырка
Аркадиуш
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
Висла Краков
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Краков
Пяст

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:3
Э
3:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
OE
1:1
ТМС
4:0
КЛ
4:1
OE
2:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.19
Фрыдрых Михал 4 0.15
Шкварка Михал 2 0.07
Грушковски Конрад 2 0.07
Климент Ян 2 0.07
Фернандес Луис 2 0.07
Форбс Браун 2 0.07
Садлок Мацей 1 0.04
Ондрашек Зденек 1 0.04
Жуков Георгий 1 0.04
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.04
Млыньски Матеуш 1 0.04
Шот Давид 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Хуги Дор 0 0
Савич Стефан V 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.19
Соколовски Патрик 5 0.19
Кадзиор Дамиан 4 (1) 0.15
Храпек Михал 4 0.15
Вида Кристофер 3 0.11
Пырка Аркадиуш 2 0.07
Вильчек Камиль 2 0.07
Червински Якуб 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Хэйтли Том 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Фазлагич Энис 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
5
42%
4
29%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
6
24%
3
16%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
5
26%
76-90

Забито

28
31
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
0
0%
6
19%
1-15
7
25%
4
13%
16-30
5
18%
7
23%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
4
14%
8
26%
61-75
6
21%
3
10%
76-90

Пропущено

38
31
17 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
6
16%
1
3%
1-15
5
13%
4
13%
16-30
6
16%
8
26%
31-45
6
16%
6
19%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
9
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1
Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Пяст
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0
Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
6. Пяст 0:0 27 10 8 9 33 - 29 38
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
12. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 27 8 4 15 28 - 48 28
16. Висла Краков 0:0 27 6 7 14 25 - 41 25
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
11. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
12. Пяст 0:0 13 5 3 5 18 - 18 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 0:0 13 4 4 5 12 - 13 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 0:0 14 5 5 4 15 - 11 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 0:0 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Колли Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Пяст
2.92
3.20
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:0 Пяст онлайн

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Висла Краков
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