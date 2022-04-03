Польша: Экстракласса 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
4' Желтая карточкаКолли Джозеф
23' Желтая карточкаГук Томаш
1:0
31' ГолСавич Стефан
1:1
51' ПенальтиВильчек Камиль
1:2
61' ГолВильчек Камиль
70' Желтая карточкаЧервински Якуб
2:2
71' ГолХуги Дор
Ход матча
4'
23'
31'
1:0
51'
1:1
61'
1:2
63'
70'
71'
2:2
28
Ману
Элвис
14
Голубек
Якуб
28
Michal
Kaput
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Висла Краков
Пяст
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.19
|Фрыдрых Михал
|4
|0.15
|Шкварка Михал
|2
|0.07
|Грушковски Конрад
|2
|0.07
|Климент Ян
|2
|0.07
|Фернандес Луис
|2
|0.07
|Форбс Браун
|2
|0.07
|Хуги Дор
|1
|0.04
|Савич Стефан V
|1
|0.04
|Садлок Мацей
|1
|0.04
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.04
|Млыньски Матеуш
|1
|0.04
|Шот Давид
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.19
|Соколовски Патрик
|5
|0.19
|Кадзиор Дамиан
|4 (1)
|0.15
|Храпек Михал
|4
|0.15
|Вильчек Камиль
|4 (1)
|0.15
|Вида Кристофер
|3
|0.11
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.07
|Червински Якуб
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Хэйтли Том
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Грушковски Конрад
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Фазлагич Энис
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Гук Томаш
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
0
0%
1
6%
1-15
5
36%
4
25%
16-30
3
21%
5
31%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
5
33%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
6
24%
3
16%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
5
26%
76-90
Забито
30
33
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
0
0%
6
18%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
6
20%
4
12%
46-60
5
17%
9
27%
61-75
6
20%
3
9%
76-90
Пропущено
40
33
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
6
15%
1
3%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
6
15%
9
27%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
9
23%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1
Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Пяст
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0
Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|6.
|Пяст
|27
|10
|8
|9
|35 - 31
|38
|7.
|Гурник Забже
|26
|10
|7
|9
|36 - 33
|37
|8.
|Висла Плоцк
|26
|11
|3
|12
|36 - 37
|36
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|12.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|27
|8
|4
|15
|28 - 48
|28
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|27
|5
|9
|13
|28 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|4.
|Висла Плоцк
|13
|9
|2
|2
|21 - 8
|29
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|11.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|12.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7