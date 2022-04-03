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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
2:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
4' Желтая карточка
Колли Джозеф
23' Желтая карточка
Гук Томаш
1:0
31' Гол
Савич Стефан
1:1
51' Пенальти
Вильчек Камиль
1:2
61' Гол
Вильчек Камиль
70' Желтая карточка
Червински Якуб
2:2
71' Гол
Хуги Дор
90'+4
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
22
Фазлагич
Энис
8
Полетанович
Марко
28
Ману
Элвис
30
Фернандес
Луис
77
Савич
Стефан
V
13
Ондрашек
Зденек
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
28
Michal
Kaput
24
Хэйтли
Том
96
Костадинов
Тихомир
77
Пырка
Аркадиуш
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
Висла Краков
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Краков
Пяст

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:3
Э
3:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
OE
1:1
ТМС
4:0
КЛ
4:1
OE
2:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.19
Фрыдрых Михал 4 0.15
Шкварка Михал 2 0.07
Грушковски Конрад 2 0.07
Климент Ян 2 0.07
Фернандес Луис 2 0.07
Форбс Браун 2 0.07
Хуги Дор 1 0.04
Савич Стефан V 1 0.04
Садлок Мацей 1 0.04
Ондрашек Зденек 1 0.04
Жуков Георгий 1 0.04
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.04
Млыньски Матеуш 1 0.04
Шот Давид 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.19
Соколовски Патрик 5 0.19
Кадзиор Дамиан 4 (1) 0.15
Храпек Михал 4 0.15
Вильчек Камиль 4 (1) 0.15
Вида Кристофер 3 0.11
Пырка Аркадиуш 2 0.07
Червински Якуб 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Хэйтли Том 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Фазлагич Энис 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Червински Якуб 3 0
Гук Томаш 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
0
0%
1
6%
1-15
5
36%
4
25%
16-30
3
21%
5
31%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
5
33%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
6
24%
3
16%
46-60
5
20%
4
21%
61-75
5
20%
5
26%
76-90

Забито

30
33
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
0
0%
6
18%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
6
20%
4
12%
46-60
5
17%
9
27%
61-75
6
20%
3
9%
76-90

Пропущено

40
33
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
6
15%
1
3%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
6
15%
9
27%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
9
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1
Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0
Пяст
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0
Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
6. Пяст 27 10 8 9 35 - 31 38
7. Гурник Забже 26 10 7 9 36 - 33 37
8. Висла Плоцк 26 11 3 12 36 - 37 36
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
12. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 27 8 4 15 28 - 48 28
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
3. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
4. Висла Плоцк 13 9 2 2 21 - 8 29
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
11. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
12. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 12 4 3 5 15 - 17 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 13 2 1 10 15 - 29 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Савич Стефан V бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Колли Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Краков 2:2 Пяст онлайн

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