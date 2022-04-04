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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
2:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Гурник Забже
0'
13' Желтая карточка
Михальски Дамян
1:0
30' Гол
Секульски Лукаш
32' Желтая карточка
Подольски Лукас
36' Желтая карточка
Манне Аласана
2:0
37' Гол в свои ворота
Кубица Кшиштоф
40'

Ход матча

13'
Михальски Дамян
 
30'
Секульски Лукаш
(Швох Матеуш)
1:0
32'
 
Подольски Лукас
36'
 
Манне Аласана
37'
Кубица Кшиштоф
2:0
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Гурник Забже
2.69
3.41
2.70
Все Коэффициенты
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
7
Целеменцки
Радослав
14
Швох
Матеуш
92
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
24
Колар
Марко
20
Секульски
Лукаш
1
Белица
Даниэль
77
Jakub
Szymanski
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Висла Плоцк
4-4-2
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Гурник Забже

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
4:2
Э
0:2
Э
0:1
ЭГБ
1:0
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
FL
1:1
FL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 8 0.3
Damian Warchol 6 0.22
Вольски Рафал 4 (1) 0.15
Швох Матеуш 4 (1) 0.15
Колар Марко 3 0.11
Расак Дамиан 3 0.11
Кривоцюк Антон 2 0.07
Томасик Пётр 1 0.04
Валло Кристиан 1 0.04
Михальски Дамян 1 0.04
Целеменцки Радослав 1 0.04
Лагатор Душан 1 0.04
Жезничак Якуб 0 0
Фурман Доминик 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.3
Новак Бартош 6 0.22
Подольски Лукас 5 0.19
Кубица Кшиштоф 5 0.19
Кравчик Пётр 4 0.15
Дадок Роберт 2 0.07
Янжа Эрик 1 0.04
Пачеко Даниэль 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 10 2
Томасик Пётр 8 0
Фурман Доминик 4 2
Кривоцюк Антон 7 0
Вольски Рафал 6 0
Швох Матеуш 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Михальски Дамян 5 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Коцыля Давид 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Збозень Дамьян 1 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 9 0
Янжа Эрик 6 1
Манне Аласана 7 0
Яницки Рафал 6 0
Подольски Лукас 5 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
20%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
5
25%
6
40%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
4
24%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
17%
3
15%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
7
35%
76-90

Пропущено

26
17
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
7
27%
2
12%
76-90

Забито

38
35
24 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
7
18%
5
14%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
8
21%
11
31%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
5
13%
3
9%
61-75
4
11%
9
26%
76-90

Пропущено

35
34
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
2
6%
5
15%
1-15
7
20%
4
12%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
7
20%
8
24%
61-75
8
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 27 16 8 3 53 - 22 56
2. Ракув 27 16 7 4 48 - 25 55
3. Лех 27 16 7 4 53 - 19 55
4. Лехия Гданьск 27 12 7 8 40 - 31 43
5. Радомьяк Радом 27 10 12 5 34 - 27 42
6. Висла Плоцк 2:0 27 12 3 12 38 - 37 39
7. Пяст 27 10 8 9 35 - 31 38
8. Гурник Забже 0:2 27 10 7 10 36 - 35 37
9. Краковия 27 9 8 10 34 - 37 35
10. Легия 27 11 2 14 33 - 36 35
11. Сталь Мелец 27 8 9 10 32 - 37 33
12. Ягеллония 27 8 9 10 31 - 41 33
13. Варта Познань 27 7 9 11 26 - 31 30
14. Шлёнск 27 7 9 11 34 - 39 30
15. Заглембе Любин 27 8 4 15 28 - 48 28
16. Висла Краков 27 6 7 14 27 - 43 25
17. Гурник Ленчна 27 5 9 13 24 - 48 24
18. Брук-Бет Термалица 27 5 9 13 28 - 47 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 10 2 1 31 - 4 32
2. Висла Плоцк 2:0 14 10 2 2 23 - 8 32
3. Погонь Щецин 13 10 2 1 34 - 12 32
4. Лехия Гданьск 13 9 3 1 23 - 9 30
5. Ракув 13 8 4 1 28 - 10 28
6. Радомьяк Радом 13 6 6 1 19 - 11 24
7. Легия 14 8 0 6 21 - 17 24
8. Гурник Забже 0:2 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Сталь Мелец 14 6 3 5 18 - 18 21
10. Ягеллония 14 5 6 3 19 - 15 21
11. Краковия 14 5 4 5 20 - 19 19
12. Пяст 13 5 3 5 18 - 18 18
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 17 - 21 17
14. Брук-Бет Термалица 14 4 5 5 18 - 22 17
15. Висла Краков 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Варта Познань 14 3 6 5 12 - 17 15
17. Шлёнск 13 3 6 4 13 - 15 15
18. Гурник Ленчна 14 3 5 6 13 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 8 3 3 20 - 15 27
2. Погонь Щецин 14 6 6 2 19 - 10 24
3. Лех 14 6 5 3 22 - 15 23
4. Пяст 14 5 5 4 17 - 13 20
5. Радомьяк Радом 14 4 6 4 15 - 16 18
6. Краковия 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Гурник Забже 0:2 13 4 3 6 15 - 19 15
8. Варта Познань 13 4 3 6 14 - 14 15
9. Шлёнск 14 4 3 7 21 - 24 15
10. Лехия Гданьск 14 3 4 7 17 - 22 13
11. Ягеллония 13 3 3 7 12 - 26 12
12. Сталь Мелец 13 2 6 5 14 - 19 12
13. Легия 13 3 2 8 12 - 19 11
14. Заглембе Любин 14 3 2 9 11 - 27 11
15. Гурник Ленчна 13 2 4 7 11 - 23 10
16. Висла Краков 14 2 3 9 13 - 28 9
17. Брук-Бет Термалица 13 1 4 8 10 - 25 7
18. Висла Плоцк 2:0 13 2 1 10 15 - 29 7
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Гурник Забже
2.69
3.41
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже онлайн

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Висла Плоцк
Гурник Забже

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