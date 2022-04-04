Польша: Экстракласса 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
13' Желтая карточкаМихальски Дамян
1:0
30' ГолСекульски Лукаш
32' Желтая карточкаПодольски Лукас
36' Желтая карточкаМанне Аласана
2:0
37' Гол в свои воротаКубица Кшиштоф
60' Желтая карточкаКолар Марко
3:0
69' ГолСекульски Лукаш
3:1
71' ГолМанне Аласана
73' Желтая карточкаФурман Доминик
88' Желтая карточкаJakub Szymanski
90' Желтая карточкаЖезничак Якуб
3:2
90' ГолПодольски Лукас
Ход матча
13'
30'
1:0
32'
36'
37'
2:0
60'
69'
71'
3:1
73'
88'
90'
90'
3:2
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
24
Колар
Марко
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Висла Плоцк
Гурник Забже
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|10
|0.37
|Damian Warchol
|6
|0.22
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.15
|Швох Матеуш
|4 (1)
|0.15
|Колар Марко
|3
|0.11
|Расак Дамиан
|3
|0.11
|Кривоцюк Антон
|2
|0.07
|Томасик Пётр
|1
|0.04
|Валло Кристиан
|1
|0.04
|Михальски Дамян
|1
|0.04
|Целеменцки Радослав
|1
|0.04
|Лагатор Душан
|1
|0.04
|Фурман Доминик
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.3
|Новак Бартош
|6
|0.22
|Подольски Лукас
|6
|0.22
|Кубица Кшиштоф
|5
|0.19
|Кравчик Пётр
|4
|0.15
|Дадок Роберт
|2
|0.07
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Пачеко Даниэль
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|11
|2
|Фурман Доминик
|5
|2
|Томасик Пётр
|8
|0
|Кривоцюк Антон
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Михальски Дамян
|5
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Колар Марко
|3
|0
|Коцыля Давид
|3
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Збозень Дамьян
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Манне Аласана
|8
|0
|Янжа Эрик
|6
|1
|Подольски Лукас
|6
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
5
23%
7
39%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
1
5%
3
17%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
3
16%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
5
26%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
17%
3
15%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
7
35%
76-90
Пропущено
26
17
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
8%
2
12%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
7
27%
2
12%
76-90
Забито
40
38
25 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
7
18%
5
13%
1-15
10
25%
2
5%
16-30
8
20%
12
32%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
4
10%
10
26%
76-90
Пропущено
38
36
16 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
2
5%
5
14%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
8
21%
9
25%
61-75
9
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2
Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|27
|16
|8
|3
|53 - 22
|56
|2.
|Ракув
|27
|16
|7
|4
|48 - 25
|55
|3.
|Лех
|27
|16
|7
|4
|53 - 19
|55
|4.
|Лехия Гданьск
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|5.
|Радомьяк Радом
|27
|10
|12
|5
|34 - 27
|42
|6.
|Висла Плоцк
|27
|12
|3
|12
|39 - 39
|39
|7.
|Пяст
|27
|10
|8
|9
|35 - 31
|38
|8.
|Гурник Забже
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|34 - 37
|35
|10.
|Легия
|27
|11
|2
|14
|33 - 36
|35
|11.
|Сталь Мелец
|27
|8
|9
|10
|32 - 37
|33
|12.
|Ягеллония
|27
|8
|9
|10
|31 - 41
|33
|13.
|Варта Познань
|27
|7
|9
|11
|26 - 31
|30
|14.
|Шлёнск
|27
|7
|9
|11
|34 - 39
|30
|15.
|Заглембе Любин
|27
|8
|4
|15
|28 - 48
|28
|16.
|Висла Краков
|27
|6
|7
|14
|27 - 43
|25
|17.
|Гурник Ленчна
|27
|5
|9
|13
|24 - 48
|24
|18.
|Брук-Бет Термалица
|27
|5
|9
|13
|28 - 47
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|10
|2
|1
|31 - 4
|32
|2.
|Висла Плоцк
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|3.
|Погонь Щецин
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|4.
|Лехия Гданьск
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|5.
|Ракув
|13
|8
|4
|1
|28 - 10
|28
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|6
|6
|1
|19 - 11
|24
|7.
|Легия
|14
|8
|0
|6
|21 - 17
|24
|8.
|Гурник Забже
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|9.
|Сталь Мелец
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Ягеллония
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|11.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|12.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|14.
|Брук-Бет Термалица
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|15.
|Висла Краков
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Варта Познань
|14
|3
|6
|5
|12 - 17
|15
|17.
|Шлёнск
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|8
|3
|3
|20 - 15
|27
|2.
|Погонь Щецин
|14
|6
|6
|2
|19 - 10
|24
|3.
|Лех
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|4.
|Пяст
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|6.
|Краковия
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|8.
|Варта Познань
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|9.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|11.
|Ягеллония
|13
|3
|3
|7
|12 - 26
|12
|12.
|Сталь Мелец
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|13.
|Легия
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|14.
|Заглембе Любин
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|15.
|Гурник Ленчна
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|16.
|Висла Краков
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|17.
|Брук-Бет Термалица
|13
|1
|4
|8
|10 - 25
|7
|18.
|Висла Плоцк
|13
|2
|1
|10
|15 - 29
|7