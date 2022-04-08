25' Желтая карточкаРид Тайлер
0:1
28' Голkalle Multanen
33' Красная карточкаПирттийоки Юхо
0:2
34' ПенальтиСтрандваль Себастьян
0:3
45' ГолTete Yengi
59' Желтая карточкаМозес Карим
0:4
71' ГолМорриссей Стивен
0:5
73' ГолTete Yengi
78' Желтая карточкаХертси Лооренц
90' Желтая карточкаМемола Хюсен
Ход матча
25'
28'
0:1
33'
34'
45'
0:3
59'
71'
73'
0:5
78'
90'
26
Мемола
Хюсен
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Samba SillahЗащитник
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Лахти
ВПС
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
32 матча
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0
Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1
ВПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3
ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1 КПВ Кокола - ВПС 1:2 Гнистан - ВПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:1