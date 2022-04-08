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  3. Финляндия: Вейккауслига
Лахти
0:5
Конец матча

Стадион:
ВПС
0'
25' Желтая карточка
Рид Тайлер
0:1
28' Гол
kalle Multanen
33' Красная карточка
Пирттийоки Юхо
0:2
34' Пенальти
Страндваль Себастьян
0:3
45' Гол
Tete Yengi
59' Желтая карточка
Мозес Карим
0:4
71' Гол
Морриссей Стивен
0:5
73' Гол
Tete Yengi
78' Желтая карточка
Хертси Лооренц
90' Желтая карточка
Мемола Хюсен
90'+3
31
Тиайнен
Йоона
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
26
Мемола
Хюсен
11
Лампинен
Пири
8
Клинга
Матти
10
Вирта
Эмели
7
Зекири
Альтин
99
Канджи
Макумба
77
Адеми
Альбион
1
Форсман
Оскари
11
Samba
Sillah
20
Рид
Тайлер
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
7
Aleksi
Pahkasalo
8
Страндваль
Себастьян
21
Prosper
Ahiabu
25
Samuel
Lindeman
17
kalle
Multanen
14
Tete
Yengi
Лахти
ВПС

История личных встреч

Лахти
ВПС

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
37.5%
34.4%
9 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:2
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:0
В
4:0
В
3:1
В
0:0
В
2:0
В
4:1
В
1:3
В
1:1
КС
0:1
В
3:1
В
0:3
В
0:2
В
1:3
В
0:1
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
1:0
В
0:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
1:5

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0
Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку - Лахти 1:1
ВПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3
ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3 ВПС - Яро 2:1 КПВ Кокола - ВПС 1:2 Гнистан - ВПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Tete Yengi бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Страндваль Себастьян из команды ВПС забивает с точки!
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - Пирттийоки Юхо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Калле Мултанен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Рид Тайлер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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