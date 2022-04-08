0:1
Конец матча
Стадион: OmaSP Stadion
66' Желтая карточкаДанвуди Джейк
71' Желтая карточкаТанака Атому
73' Желтая карточкаРайтала Юкка
0:1
84' ГолОлусанья Антони
88' Желтая карточкаХоканс Даниэль
Ход матча
66'
71'
73'
84'
88'
45
Атакайи
Серж
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
6
Жаир
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Атакайи СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
ХИК
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
26 матчей
19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0
Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1