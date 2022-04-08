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  3. Финляндия: Вейккауслига
СЯК Сейнайоки
0:1
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
66' Желтая карточка
Данвуди Джейк
71' Желтая карточка
Танака Атому
73' Желтая карточка
Райтала Юкка
0:1
84' Гол
Олусанья Антони
88' Желтая карточка
Хоканс Даниэль
90'+4
1
Ост
Джесси
17
Тикканен
Вилле
22
Градецки
Матей
15
Cristian
Valencia
III
45
Атакайи
Серж
8
Данвуди
Джейк
5
Alfie
Bates
3
Хаукиоя
Мартти
19
Tuomas
Kaukua
9
Rafal
Wolsztynski
25
Хоканс
Даниэль
1
Хазард
Конор
16
Морен
Валттери
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
21
Вяянянен
Сантери
6
Жаир
24
Браун
Дэвид
44
Серраренс
Фабиан
18
Радулович
Боян
СЯК Сейнайоки
ХИК

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
ХИК

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2
ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:1
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0
Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2 Хонка - ХИК 0:0 ХИК - ЛАСК 0:2 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - КуПС 1:1 ХИК - Фенербахче 2:5 Лахти - ХИК 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Вяянянен Сантери уходит с поля. Танака Атому выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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