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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
1:1
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
0:1
36' Гол в свои ворота
Гувара Леон
41' Желтая карточка
Рохль Мерлин
43' Желтая карточка
Брайткройц Стив
1:1
56' Гол
Альберс Андреас
74' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
81' Желтая карточка
Шмидт Патрик
87' Желтая карточка
Шрёк Тобиас
90'+5
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
26
Макридис
Хараламбос
27
Звартс
Йоэл
19
Альберс
Андреас
1
Ендруш
Роберт
17
Хайнлот
Михаэль
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
34
Рохль
Мерлин
6
Прайссингер
Рико
26
Пик
Флориан
32
Шмидт
Патрик
II
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Ян
4-4-2
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Ян
Ингольштадт

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
2:4
Б2
1:2
Б2
4:2
Б3
2:2
Б3
0:2
РЛЮ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 7 (1) 0.24
Сингх Сарприт 5 0.17
Безушков Макс 5 (1) 0.17
Бесте Ян-Никлас 4 0.14
Брайткройц Стив 3 0.1
Гимбер Бенедикт 3 0.1
Отто Давид 3 0.1
Макридис Хараламбос 3 0.1
Бухальфа Карло 3 0.1
Кеннеди Скотт 2 0.07
Калисканер Каан 2 0.07
Звартс Йоэл 2 0.07
Векессер Эрик 1 0.03
Саллер Бенедикт 1 0.03
Гувара Леон 1 0.03
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.17
Кая Фатих 3 (1) 0.1
Эккерт Айенса Деннис 2 0.07
Кутшке Штефан 2 0.07
Гаус Марсель 1 0.03
Рохль Мерлин 1 0.03
Антонич Нико 1 0.03
Муслиу Визар 1 0.03
Пик Флориан 1 0.03
Сулеймани Вальмир 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Келлер Томас 1 0.03
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 10 0
Саллер Бенедикт 7 0
Бухальфа Карло 4 1
Брайткройц Стив 5 0
Векессер Эрик 5 0
Бесте Ян-Никлас 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Майер Александер II 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 8 0
Рохль Мерлин 6 0
Сарпей Ханс 4 1
Гаус Марсель 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Франке Доминик 5 0
Кутшке Штефан 4 0
Келлер Томас 4 0
Антонич Нико 3 0
Шмидт Патрик II 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Пик Флориан 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Шрёк Тобиас 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
13
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
5
17%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
17%
3
23%
31-45
6
20%
3
23%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
8
27%
3
23%
76-90

Пропущено

22
32
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
14%
2
6%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
9
28%
31-45
8
36%
7
22%
46-60
2
9%
8
25%
61-75
5
23%
3
9%
76-90

Забито

16
11
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
4
36%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

19
25
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
6
32%
7
28%
61-75
4
21%
3
12%
76-90

Забито

46
24
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 7
6 Не забивали 13
8
17%
2
8%
1-15
6
13%
5
21%
16-30
10
22%
4
17%
31-45
7
15%
5
21%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
8
17%
6
25%
76-90

Пропущено

41
57
14 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
3
7%
6
11%
1-15
3
7%
6
11%
16-30
8
20%
13
23%
31-45
10
24%
11
19%
46-60
8
20%
15
26%
61-75
9
22%
6
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0
Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 28 15 7 6 52 - 37 52
2. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
3. Санкт-Паули Заявка 28 15 6 7 53 - 38 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Гамбург Заявка 28 11 12 5 51 - 29 45
7. Хайденхайм Заявка 28 13 6 9 37 - 36 45
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
13. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
14. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 4 7 17 26 - 58 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
4. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
5. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
6. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
7. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Брайткройц Стив получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Рохль Мерлин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Гувара Леон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ян 1:1 Ингольштадт онлайн

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