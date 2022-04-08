Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
0:1
36' Гол в свои воротаГувара Леон
41' Желтая карточкаРохль Мерлин
43' Желтая карточкаБрайткройц Стив
1:1
56' ГолАльберс Андреас
74' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
81' Желтая карточкаШмидт Патрик
87' Желтая карточкаШрёк Тобиас
Ход матча
36'
0:1
41'
43'
56'
1:1
74'
81'
87'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
58 Владение мячом, % 42
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
27
Звартс
Йоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шрёк ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Ян
Ингольштадт
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|7 (1)
|0.24
|Сингх Сарприт
|5
|0.17
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.17
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.14
|Брайткройц Стив
|3
|0.1
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.1
|Отто Давид
|3
|0.1
|Макридис Хараламбос
|3
|0.1
|Бухальфа Карло
|3
|0.1
|Кеннеди Скотт
|2
|0.07
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Звартс Йоэл
|2
|0.07
|Векессер Эрик
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|1
|0.03
|Гувара Леон
|1
|0.03
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.17
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.1
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.07
|Кутшке Штефан
|2
|0.07
|Гаус Марсель
|1
|0.03
|Рохль Мерлин
|1
|0.03
|Антонич Нико
|1
|0.03
|Муслиу Визар
|1
|0.03
|Пик Флориан
|1
|0.03
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Келлер Томас
|1
|0.03
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|10
|0
|Саллер Бенедикт
|7
|0
|Бухальфа Карло
|4
|1
|Брайткройц Стив
|5
|0
|Векессер Эрик
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|8
|0
|Рохль Мерлин
|6
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Гаус Марсель
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Франке Доминик
|5
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Антонич Нико
|3
|0
|Шмидт Патрик II
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Шрёк Тобиас
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
13
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
5
17%
1
8%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
17%
3
23%
31-45
6
20%
3
23%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
8
27%
3
23%
76-90
Пропущено
22
32
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
3
14%
2
6%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
9
28%
31-45
8
36%
7
22%
46-60
2
9%
8
25%
61-75
5
23%
3
9%
76-90
Забито
16
11
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
4
36%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
6
32%
7
28%
61-75
4
21%
3
12%
76-90
Забито
46
24
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
19 Забивали первыми 7
6 Не забивали 13
8
17%
2
8%
1-15
6
13%
5
21%
16-30
10
22%
4
17%
31-45
7
15%
5
21%
46-60
7
15%
2
8%
61-75
8
17%
6
25%
76-90
Пропущено
41
57
14 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
3
7%
6
11%
1-15
3
7%
6
11%
16-30
8
20%
13
23%
31-45
10
24%
11
19%
46-60
8
20%
15
26%
61-75
9
22%
6
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0
Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|52 - 37
|52
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 38
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 37
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|51 - 29
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|37 - 36
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|48 - 42
|38
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|31 - 45
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|26 - 58
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|6.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|9.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8