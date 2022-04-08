Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
1:0
13' ГолТанака Ао
48' Желтая карточкаРейн Симон
63' Желтая карточкаТанака Ао
2:0
64' ГолАппелькамп Синта
78' Желтая карточкаЛукас Фрёде
86' Желтая карточкаМайсснер Томас
3:0
90' ГолНарей Халед
90' Желтая карточкаФерхук Йон
Ход матча
13'
1:0
48'
63'
64'
77'
78'
86'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
57 Владение мячом, % 43
20
Нарей
Халед
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Клатте ЛуисВратарь
- Защитник
-
26 Сикан ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Фортуна
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|13 (3)
|0.45
|Нарей Халед
|8
|0.28
|Гинчек Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Аппелькамп Синта
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Петерсон Кристофер
|1
|0.03
|Хартерц Флориан
|1
|0.03
|Бодзек Адам
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|15 (1)
|0.52
|Беренс Ханно
|4
|0.14
|Брайер Паскаль
|4
|0.14
|Фролинг Нильс
|3
|0.1
|Омладич Ник
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Рейн Симон
|1
|0.03
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Сикан Даниил
|1
|0.03
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.03
|Манси Ридж
|1
|0.03
|Лукас Фрёде
|1
|0.03
|Мамба Стрели
|1
|0.03
|Майсснер Робин
|1
|0.03
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|4
|1
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Пётровски Якуб
|5
|0
|Бодзек Адам
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Танака Ао
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|10
|0
|Лукас Фрёде
|10
|0
|Ферхук Йон
|8
|0
|Майсснер Томас
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Мэлоун Райан
|5
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Рейн Симон
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ротер Бьёрн
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
17%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
7
30%
5
23%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
4
18%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
26%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
6
32%
7
28%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
18
20
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
9
50%
1
5%
76-90
Забито
37
37
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
5
14%
5
14%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
10
27%
9
24%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
6
16%
7
19%
76-90
Пропущено
37
45
13 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
6
16%
5
11%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
15
41%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1
Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1
Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4
Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|52 - 37
|52
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 38
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 37
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|51 - 29
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|37 - 36
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|48 - 42
|38
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|31 - 45
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|26 - 58
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|6.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|9.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8