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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
3:0
Конец матча

Стадион:
Ганза
0'
1:0
13' Гол
Танака Ао
48' Желтая карточка
Рейн Симон
63' Желтая карточка
Танака Ао
2:0
64' Гол
Аппелькамп Синта
78' Желтая карточка
Лукас Фрёде
86' Желтая карточка
Майсснер Томас
3:0
90' Гол
Нарей Халед
90' Желтая карточка
Ферхук Йон
90'+4
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
20
Нарей
Халед
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
23
Аппелькамп
Синта
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
34
Лукас
Фрёде
27
Риццуто
Калоджеро
17
Беренс
Ханно
5
Рейн
Симон
7
Найдхарт
Нико
18
Ферхук
Йон
14
Ингельссон
Сванте
Фортуна
4-4-2
Ганза
3-1-4-2

История личных встреч

Фортуна
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
2:1
К
0:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 13 (3) 0.45
Нарей Халед 8 0.28
Гинчек Даниэль 3 (1) 0.1
Циммерман Маттиас 2 0.07
Боженик Роберт 2 0.07
Аппелькамп Синта 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Петерсон Кристофер 1 0.03
Хартерц Флориан 1 0.03
Бодзек Адам 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 15 (1) 0.52
Беренс Ханно 4 0.14
Брайер Паскаль 4 0.14
Фролинг Нильс 3 0.1
Омладич Ник 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Рейн Симон 1 0.03
Ингельссон Сванте 1 0.03
Сикан Даниил 1 0.03
Бан Бентли 1 (1) 0.03
Манси Ридж 1 0.03
Лукас Фрёде 1 0.03
Мамба Стрели 1 0.03
Майсснер Робин 1 0.03
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 4 1
Хеннингс Роувен 5 0
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Бодзек Адам 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Танака Ао 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 10 0
Лукас Фрёде 10 0
Ферхук Йон 8 0
Майсснер Томас 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Мэлоун Райан 5 0
Найдхарт Нико 4 0
Бан Бентли 4 0
Рейн Симон 4 0
Омладич Ник 3 0
Беренс Ханно 3 0
Ротер Бьёрн 3 0
Дулевич Харис 3 0
Ингельссон Сванте 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Сикан Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
22
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
17%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
7
30%
5
23%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
4
18%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
26%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
6
32%
7
28%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

18
20
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
3
17%
6
30%
61-75
9
50%
1
5%
76-90

Забито

37
37
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
5
14%
5
14%
1-15
2
5%
5
14%
16-30
8
22%
7
19%
31-45
10
27%
9
24%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
6
16%
7
19%
76-90

Пропущено

37
45
13 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
6
16%
5
11%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
3
8%
7
16%
46-60
6
16%
10
22%
61-75
15
41%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1
Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1
Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4
Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 28 15 7 6 52 - 37 52
2. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
3. Санкт-Паули Заявка 28 15 6 7 53 - 38 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Гамбург Заявка 28 11 12 5 51 - 29 45
7. Хайденхайм Заявка 28 13 6 9 37 - 36 45
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
13. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
14. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 4 7 17 26 - 58 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
4. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
5. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
6. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
7. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Танака Ао бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 3:0 Ганза онлайн

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