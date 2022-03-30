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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 41
Штуттгарт 2.4% (1)
X 7.3% (3)
Боруссия Д 90.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Боруссия Д
3.86
4.10
1.99
Все Коэффициенты

История личных встреч

Штуттгарт
Боруссия Д

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 4 (1) 0.14
Мавропанос Константинос 4 0.14
Мармуш Омар 3 0.11
Эндо Ватару 3 0.11
Кемпф Марк-Оливер 3 0.11
Томаш Тьягу 3 0.11
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.07
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антон Вальдемар 2 0.07
Фюрих Крис 2 0.07
Массимо Роберто 2 0.07
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.57
Ройс Марко 9 0.32
Брандт Юлиан 5 0.18
Мален Дониэлл 5 0.18
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.14
Азар Торган 4 0.14
Беллингхем Джуд 3 0.11
Джан Эмре 3 (3) 0.11
Вольф Мариус 3 0.11
Тиггес Штеффен 3 0.11
Мёнье Тома 2 0.07
Дауд Махмуд 2 0.07
Джованни Рейна 2 0.07
Хуммельс Матс 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 6 1
Каразор Атакан 5 1
Кулибали Танги 6 0
Фёрстер Филипп 4 0
Мангаля Орель 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 6 1
Беллингхем Джуд 7 0
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Джан Эмре 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
7
29%
29%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Пропущено

29
22
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
7
24%
4
18%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
6
21%
5
23%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
3
14%
76-90

Забито

12
41
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
18 Не забивали 14
2
17%
6
15%
1-15
2
17%
6
15%
16-30
1
8%
6
15%
31-45
2
17%
6
15%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
3
25%
11
27%
76-90

Пропущено

22
22
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
6
27%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
7
32%
76-90

Забито

36
66
17 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 38
10 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
3
8%
8
12%
1-15
6
17%
8
12%
16-30
8
22%
12
18%
31-45
6
17%
10
15%
46-60
4
11%
10
15%
61-75
9
25%
18
27%
76-90

Пропущено

51
44
21 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
7
14%
5
11%
1-15
4
8%
7
16%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
9
18%
9
20%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
13
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д Заявка 28 18 3 7 68 - 42 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 27 11 5 11 40 - 31 38
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Боруссия М Заявка 27 8 7 12 39 - 52 31
13. Вольфсбург Заявка 28 9 4 15 29 - 45 31
14. Аугсбург Заявка 27 7 8 12 32 - 44 29
15. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
12. Аугсбург Заявка 13 5 4 4 20 - 19 19
13. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
14. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
15. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Майнц Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штуттгарт - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Штуттгарт 2.4% (1)
    X 7.3% (3)
    Боруссия Д 90.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    Боруссия Д
    3.86
    4.10
    1.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Штуттгарт - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Штуттгарт - Боруссия Д

    Исход игры
    Штуттгарт
    2.4% (1)
    Ничья
    7.3% (3)
    Боруссия Д
    90.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.93% (34)
    Меньше
    17.07% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    58.5% (24)
    1:3 Боруссия Д
    17.1% (7)
    0:2 Боруссия Д
    9.8% (4)
    2:3 Боруссия Д
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Штуттгарт
    Боруссия Д

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