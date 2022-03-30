Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
История личных встреч
Штуттгарт
Боруссия Д
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
140%
80%
7 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|4 (1)
|0.14
|Мавропанос Константинос
|4
|0.14
|Мармуш Омар
|3
|0.11
|Эндо Ватару
|3
|0.11
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.11
|Томаш Тьягу
|3
|0.11
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.07
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Антон Вальдемар
|2
|0.07
|Фюрих Крис
|2
|0.07
|Массимо Роберто
|2
|0.07
|Соса Борна
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Ито Хироки
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|Фагир Вахид
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.57
|Ройс Марко
|9
|0.32
|Брандт Юлиан
|5
|0.18
|Мален Дониэлл
|5
|0.18
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.14
|Азар Торган
|4
|0.14
|Беллингхем Джуд
|3
|0.11
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.11
|Вольф Мариус
|3
|0.11
|Тиггес Штеффен
|3
|0.11
|Мёнье Тома
|2
|0.07
|Дауд Махмуд
|2
|0.07
|Джованни Рейна
|2
|0.07
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антон Вальдемар
|6
|1
|Каразор Атакан
|5
|1
|Кулибали Танги
|6
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Ито Хироки
|2
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Калайджич Саша
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Беллингхем Джуд
|7
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Джан Эмре
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
25
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
7
29%
29%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
6
25%
7
28%
76-90
Пропущено
29
22
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
7
24%
4
18%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
6
21%
5
23%
31-45
3
10%
5
23%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
3
14%
76-90
Забито
12
41
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 13
18 Не забивали 14
2
17%
6
15%
1-15
2
17%
6
15%
16-30
1
8%
6
15%
31-45
2
17%
6
15%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
3
25%
11
27%
76-90
Пропущено
22
22
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
6
27%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
7
32%
76-90
Забито
36
66
17 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 38
10 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
3
8%
8
12%
1-15
6
17%
8
12%
16-30
8
22%
12
18%
31-45
6
17%
10
15%
46-60
4
11%
10
15%
61-75
9
25%
18
27%
76-90
Пропущено
51
44
21 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 22
7
14%
5
11%
1-15
4
8%
7
16%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
9
18%
9
20%
46-60
8
16%
6
14%
61-75
13
25%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 42
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 31
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 52
|31
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 45
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 19
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Штуттгарт - Боруссия Д
Исход игры
Штуттгарт
2.4% (1)
Ничья
7.3% (3)
Боруссия Д
90.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
82.93% (34)
Меньше
17.07% (7)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
58.5% (24)
1:3 Боруссия Д
17.1% (7)
0:2 Боруссия Д
9.8% (4)
2:3 Боруссия Д
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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