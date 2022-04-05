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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 40
Ньюкасл 35% (14)
X 42.5% (17)
Вулверхэмптон 22.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Вулверхэмптон
2.33
3.28
3.52
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ньюкасл
Вулверхэмптон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.2
Сен-Максимен Аллан 5 0.17
Фрейзер Райан 2 0.07
Шёр Фабиан 2 0.07
Шелви Джонджо 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Триппьер Киран 2 0.07
Уиллок Джо 2 0.07
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Гимараэс Бруно 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 5 0.16
Невеш Рубен 4 0.13
Коди Конор 3 0.1
Поденсе Даниэл 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Дендонкер Леандер 1 0.03
Тринкан Франсишку 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Бёрн Дэн 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Крафт Эмиль 4 0
Сен-Максимен Аллан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Коди Конор 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
6
30%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90

Пропущено

25
11
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
6
24%
5
45%
61-75
7
28%
3
27%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
6
46%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

29
18
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Забито

33
31
20 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 16
7 Не забивали 13
7
21%
6
19%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
12
36%
4
13%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
2
6%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

54
29
20 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
3
6%
1
3%
1-15
9
17%
4
14%
16-30
8
15%
6
21%
31-45
8
15%
2
7%
46-60
11
20%
8
28%
61-75
15
28%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 28 7 4 17 30 - 49 25
18. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
19. Бёрнли Заявка 28 3 12 13 22 - 40 21
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
18. Бёрнли Заявка 14 2 6 6 10 - 18 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 14 1 3 10 11 - 30 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ньюкасл 35% (14)
    X 42.5% (17)
    Вулверхэмптон 22.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.33
    3.28
    3.52
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    35% (14)
    Ничья
    42.5% (17)
    Вулверхэмптон
    22.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (12)
    Меньше
    70% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (17)
    2:1 Ньюкасл
    15% (6)
    1:0 Ньюкасл
    15% (6)
    1:2 Вулверхэмптон
    12.5% (5)
    0:1 Вулверхэмптон
    7.5% (3)
    2:0 Ньюкасл
    5% (2)
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