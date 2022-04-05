Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Сент-Джеймс Парк
История личных встреч
Ньюкасл
Вулверхэмптон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.2
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.17
|Фрейзер Райан
|2
|0.07
|Шёр Фабиан
|2
|0.07
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|2
|0.07
|Уиллок Джо
|2
|0.07
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|5
|0.16
|Невеш Рубен
|4
|0.13
|Коди Конор
|3
|0.1
|Поденсе Даниэл
|2
|0.06
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Саисс Ромен
|2
|0.06
|Хонни Кастро
|2
|0.06
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Тринкан Франсишку
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|7
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Крафт Эмиль
|4
|0
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коди Конор
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
6
30%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
2
10%
7
47%
76-90
Пропущено
25
11
10 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
6
24%
5
45%
61-75
7
28%
3
27%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
6
46%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
29
18
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
5
17%
5
28%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Забито
33
31
20 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 16
7 Не забивали 13
7
21%
6
19%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
12
36%
4
13%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
2
6%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
54
29
20 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 22
3
6%
1
3%
1-15
9
17%
4
14%
16-30
8
15%
6
21%
31-45
8
15%
2
7%
46-60
11
20%
8
28%
61-75
15
28%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|70 - 18
|73
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|22
|6
|2
|77 - 20
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|58 - 23
|59
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|52 - 37
|54
|5.
|Арсенал
|Заявка
|29
|17
|3
|9
|44 - 34
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 41
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|51 - 40
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|33 - 27
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|43 - 47
|37
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|42 - 38
|37
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|11
|3
|16
|42 - 42
|36
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|37 - 46
|36
|13.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|26 - 36
|34
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|37 - 48
|33
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 54
|31
|16.
|Лидс
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 68
|30
|17.
|Эвертон
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|30 - 49
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|4
|20
|29 - 57
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 40
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|18 - 63
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 30
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вулверхэмптон
Исход игры
Ньюкасл
35% (14)
Ничья
42.5% (17)
Вулверхэмптон
22.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
30% (12)
Меньше
70% (28)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (17)
2:1 Ньюкасл
15% (6)
1:0 Ньюкасл
15% (6)
1:2 Вулверхэмптон
12.5% (5)
0:1 Вулверхэмптон
7.5% (3)
2:0 Ньюкасл
5% (2)
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