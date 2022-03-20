Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Сити Граунд
22
Йейтс
Райан
23
Лолли
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Самба БрисВратарь
-
14 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
13 Бонг ГаэтанПолузащитник
-
18 Кафу КарлушПолузащитник
-
21 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Бек ОуэнЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|1
|0.33
|Йейтс Райан
|1
|0.33
|Граббан Льюис
|1
|0.33
|Сарридж Сэм
|1
|0.33
|Уорролл Джо
|1
|0.33
|Спенс Джед
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
|Гарнер Джеймс
|0
|0
|Дэвис Кинан
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|3
|1
|Фабиньо Энрике
|2 (1)
|0.67
|Жота Диогу
|1
|0.33
|Фирмино Роберто
|1
|0.33
|Эллиотт Харви
|1
|0.33
|Гордон Кайд
|1
|0.33
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Макс
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Келлехер Каомхин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ливерпуль
Исход игры
Ноттингем Форест
1.6% (2)
Ничья
3.1% (4)
Ливерпуль
95.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
38.6% (44)
Нет
61.4% (70)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
41.9% (54)
1:2 Ливерпуль
17.8% (23)
1:3 Ливерпуль
10.9% (14)
0:3 Ливерпуль
6.2% (8)
0:1 Ливерпуль
3.9% (5)
1:4 Ливерпуль
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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