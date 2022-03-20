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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ноттингем Форест
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Хорват
Этан
4
Уорролл
Джо
3
Фигейреду
Тобиаш
8
Колбэк
Джек
2
Спенс
Джед
22
Йейтс
Райан
37
Гарнер
Джеймс
23
Лолли
Джо
11
Синкернагель
Филип
20
Джонсон
Бреннан
9
Дэвис
Кинан
1
Алиссон
Бекер
12
Гомес
Джо
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
8
Кейта
Наби
3
Фабиньо
Энрике
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
67
Эллиотт
Харви
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Ноттингем Форест
3-4-1-2
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 1 0.33
Йейтс Райан 1 0.33
Граббан Льюис 1 0.33
Сарридж Сэм 1 0.33
Уорролл Джо 1 0.33
Спенс Джед 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Гарнер Джеймс 0 0
Дэвис Кинан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 3 1
Фабиньо Энрике 2 (1) 0.67
Жота Диогу 1 0.33
Фирмино Роберто 1 0.33
Эллиотт Харви 1 0.33
Гордон Кайд 1 0.33
Робертсон Эндрю 0 0
Ориги Дивок 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Макс 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 1 0
Жота Диогу 1 0
Келлехер Каомхин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1
Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Кардифф Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Ноттингем Форест - Дерби 2:1 Миллуолл - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3
1/8 финала
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1/4 финала
0 Мидлсбро
2 Челси
4 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1 Саутгемптон
4 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
0 Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Ричард Уэст (Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Дэниел Робатан (Англия);
    Резервный: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного поединка 1/4 финала Кубка Англии сойдутся лицом к лицу игроки «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Ноттингеме, на стадионе «Сити Граунд».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 28 минут.



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Прогнозы 129
Ноттингем Форест 1.6% (2)
X 3.1% (4)
Ливерпуль 95.3% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Ливерпуль
9.70
5.40
1.39
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Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Ливерпуль

Исход игры
Ноттингем Форест
1.6% (2)
Ничья
3.1% (4)
Ливерпуль
95.3% (123)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
38.6% (44)
Нет
61.4% (70)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
41.9% (54)
1:2 Ливерпуль
17.8% (23)
1:3 Ливерпуль
10.9% (14)
0:3 Ливерпуль
6.2% (8)
0:1 Ливерпуль
3.9% (5)
1:4 Ливерпуль
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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