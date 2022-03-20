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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного поединка 1/4 финала Кубка Англии сойдутся лицом к лицу игроки «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Ноттингеме, на стадионе «Сити Граунд».



Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!