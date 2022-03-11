0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ион Облеменко
Владение мячом
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
14
Joao
Miguel
44
Сед
Ахмед
19
Ганя
Джордже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Арджеш
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3
Арджеш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1