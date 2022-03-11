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  3. Румыния: Лига 1. Группа А
Университатя Крайова
3:0
Конец матча

Стадион:
Арджеш
0'
1:0
22' Гол
Густаво Важенин
52' Желтая карточка
Папп Пол
54' Желтая карточка
Думитрашку Денис
66' Желтая карточка
Ганя Джордже
70' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
71' Вторая желтая карточка
Латовлевич Ясмин
2:0
83' Гол
Рогульич Анте
3:0
84' Гол
Баярам Штефан
89' Желтая карточка
Баярам Штефан
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
16
Нистор
Дан
7
Кымпану
Георге
22
Густаво
Важенин
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
12
Греаб
Александру
7
Виана
Диогу
17
Добросавлевичи
Алин
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
9
Думитру
Кристиан
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
29
Думитрашку
Денис
44
Сед
Ахмед
19
Ганя
Джордже
Университатя Крайова
Арджеш

История личных встреч

Университатя Крайова
Арджеш

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ДА
1:0
ДА
1:1

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3
Арджеш
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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