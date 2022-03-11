Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

92' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Баярам Штефан получил желтую карточку от судьи

89' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Denis Dumitrascu из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...

88' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Арджеш

86' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Университатя Крайова нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

86' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Г О О О О Л - Баярам Штефан забивает с левой ноги!

82' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Арджеш

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Арджеш

79' Как он промахнулся? Баярам Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Отличные скиллы показывает Конт Антуан , обводя своих соперников

78' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Арджеш

72' Бик Овидиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Рефери не любит споров - именно за это Латовлевич Ясмин сейчас получил желтую

69' Матч возобновлен

68' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Бик Овидиу

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Ганя Джордже получил желтую карточку от судьи

66' Безумный фол. Ганя Джордже грубо играет против соперника. Пострадал George Cimpanu

66' Вэтэжелу Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

62' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Судья свистит. Вэтэжелу Богдан атаковал сзади соперника. Это Denis Dumitrascu заработал своей команде штрафной

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Хорошую попытку сделал Меца Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Болдор Деян исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

56' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

55' Густаво Важенин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Denis Dumitrascu получил желтую карточку от судьи

54' Безумный фол. Denis Dumitrascu грубо играет против соперника. Пострадал George Cimpanu

52' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Папп Пол получил желтую карточку от судьи

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Удар от ворот произведет Арджеш

50' Как он промахнулся? Иван Андрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.