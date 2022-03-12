0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Илие Оана
34' Желтая карточкаБауса Хуан
38' Желтая карточкаФлоря Даниэль
Ход матча
34'
38'
Владение мячом
16
Бутян
Михай
59
Попадюк
Дору
14
Сила
Ришар
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Vlad Pop
-
18 Catalin Albu
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1