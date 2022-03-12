Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Richard Sila задерживает мяч рукой

44' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Игрок Richard Sila из команды Киндия Тырговиште неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Отличные скиллы показывает Richard Sila, обводя своих соперников

44' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Richard Sila задерживает мяч рукой

41' Бауса Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

41' Richard Sila мяч отрикошетил от ворот

40' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

40' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

38' Матч возобновлен

38' Рефери не любит споров - именно за это Флоря Даниэль сейчас получил желтую

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Бауса Хуан получает желтую карточку за игру рукой

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Richard Sila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

30' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Жереми Хейгебарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Bradley Diallo наказан за толчок Андрей Шербан

28' Андрей Шербан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Richard Sila не смог попасть в створ ударом издали

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

21' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

20' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

19' Матч возобновлен

19' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

15' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

5' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает навес прямо в штрафную.

3' William Baeten нанес удар, мяч был парирован, но Catalin Cabuz не удержал его в руках.

2' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште отдал передачу, которая была заблокирована.

2' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

1' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.