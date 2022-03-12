  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния: Лига 1. Группа Б
Киндия Тырговиште
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
34' Желтая карточка
Бауса Хуан
38' Желтая карточка
Флоря Даниэль
48'

Ход матча

34'
 
Бауса Хуан
38'
Флоря Даниэль
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Университатя Крайова
2.64
2.80
3.35
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
16
Бутян
Михай
6
Якоб
Паул
22
Пициан
Андрей
20
Румбуллаку
Симон
59
Попадюк
Дору
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
14
Сила
Ришар
77
Шербан
Андрей
11
Флоря
Даниэль
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Университатя Крайова
2.64
2.80
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 