Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

89' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Румбуллаку Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Бутян Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Cristian Cherchez оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Плохо сыграл Ковачич Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Дулка Марко нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

85' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

85' Cristian Cherchez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Матч возобновлен

84' Ондан Терелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Корбу Лауренциу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Тактическая замена. Флоря Даниэль уходит с поля и его заменяет Cristian Cherchez

81' Попадюк Дору на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште делает передачу одноклубнику.

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

79' Румбуллаку Симон пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

79' Отличные скиллы показывает Румбуллаку Симон , обводя своих соперников

75' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Флоря Даниэль имел все шансы забить, но Robert Dimitrie Popa сделал отличный сейв!

74' ШАНС! Флоря Даниэль вышел один на один с голкипером...

74' Бутян Михай разрезает оборону соперника отличным пасом

72' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

72' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Cosmin Atanase пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

71' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бутян Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Cosmin Atanase из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

68' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Cosmin Atanase

68' Жереми Хейгебарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Richard Sila нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

58' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает заброс на партнера по команде.

58' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

57' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника