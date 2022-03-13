Первый тайм

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Lucian Dumitriu из команды Миовени четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

45' Тудорие Александру из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Митря Богдан взялся за удар, но Iustin Popescu заблокировал его!

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Lixandru получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Mihai Lixandru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Фюлёп Иштван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Команда Миовени забила мяч, хотя лучше играли соперники

38' Г О О О О О О Л - Балаур Ионуц из команды Миовени с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

37' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

35' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

35' Сепси выполняет удар от ворот.

35' Бузьюк Александру из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Плохо сыграл Домашкан Виталий - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Сано Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сербаника Даниел получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Сепси

30' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Bogdan Rusu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Тудорие Александру из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

28' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

27' Bogdan Rusu из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

21' Гонсалес Эдер из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Митря Богдан бьет со штрафного в створ, но Iustin Popescu держит все под контролем

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

15' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Миовени

14' Домашкан Виталий не смог попасть в створ ударом издали

13' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сербаника Даниел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бузьюк Александру нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

10' Удар от ворот произведет Миовени

10' Как он промахнулся? Marius Stefanescu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Домашкан Виталий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Rares Ispas из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Опасность! Димитров Радослав из команды Сепси отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

5' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Миовени

3' Rares Ispas пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

2' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Миовени начинает с центра поля