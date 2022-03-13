Второй тайм

94' Тудорие Александру из команды Сепси сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' После классного второго тайма Сепси совершает камбэк и уходит с поля победителем!

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!

91' Stefan Blanaru наказан за толчок Асковски Стефан

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Команда Сепси забила решающий гол в последние минуты игры!

86' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Тудорие Александру из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Миовени

84' Головфка Кэтэлин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

82' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.

82' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Команда Сепси сравняла счет! Игра продолжается!

79' Г О О О О О Л - Тудорие Александру из команды Сепси легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

79' Iustin Popescu не дал случится голу! Митря Богдан должен был забивать, но Iustin Popescu сделал отличный сейв

79' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сепси выполняет удар от ворот.

77' Alexandru Raicea из команды Миовени сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

77' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

75' Сепси нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

75' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Головфка Кэтэлин из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

74' Думитреску Андрес из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

73' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

73' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

72' Lucian Dumitriu из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Митря Богдан получил желтую карточку от судьи

70' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Гонсалес Эдер пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Миовени

68' Игрок Бэрбуц Кристиан из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Тактическая замена. Сано Мусса уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru

66' Гонсалес Эдер пробил со штрафного прямо в стенку

65' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Lucian Dumitriu из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Головфка Кэтэлин из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

62' Сепси выполняет удар от ворот.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Bogdan Rusu из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Удар от ворот произведет Сепси

61' Тудорие Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Гонсалес Эдер из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Ниняй Бранислав нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

56' Отличные скиллы показывает Гонсалес Эдер , обводя своих соперников

55' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Скарлатаче Адриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Так близко к голу! Домашкан Виталий имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Iustin Popescu!

49' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Миовени

48' Матч возобновлен

47' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Guilherme Gomes Garutti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Димитров Радослав не смог попасть в створ ударом издали

47' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля