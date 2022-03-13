Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

47' Это был отличный перфоманс от команды Рапид Бухарест , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Мойсе Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ионицэ Александру II не смог попасть в створ ударом издали

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

34' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Карп Кэтэлин получил желтую карточку от судьи

30' Г О О О О Л - Бэлан Адриан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

29' Ало Батист получил желтую карточку от судьи

29' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

24' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Морар Влад забивает с правой ноги!

11' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Грэдинару Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Ионицэ Александру II забивает ударом с левой ноги!

3' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру