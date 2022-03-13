3:1
Конец матча
Стадион: Орашенеч
1:0
3' ГолИоницэ Александру II
2:0
8' ГолКяйт Маттиас
2:1
11' ГолМорар Влад
29' Желтая карточкаАло Батист
3:1
30' ГолБэлан Адриан
32' Желтая карточкаКарп Кэтэлин
47' Желтая карточкаЭхманн Марко
65' Желтая карточкаDusan Uhrin
Ход матча
3'
8'
2:0
11'
29'
30'
3:1
32'
47'
65'
Владение мячом
77
Белу
Клаудиу
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
38 Бани АндрейЗащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0
УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2