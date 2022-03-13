Второй тайм

94' Рапид Бухарест заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бальтазар Пьерре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Перейра Фигейредо Кристиано отбил мяч на угловой после удара Antonio Sefer из штрафной площади.

86' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Моура Габриэл из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

83' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

83' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

82' Тактическая замена. Морар Влад уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

81' Торже Андрей-Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

81' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Перейра Фигейредо Кристиано не дал случится голу! Кырнац Николае должен был забивать, но Перейра Фигейредо Кристиано сделал отличный сейв

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Моура Габриэл из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Ало Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Кырнац Николае нанес удар, мяч был парирован, но Перейра Фигейредо Кристиано не удержал его в руках.

77' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Antonio Sefer наказан за толчок Бальтазар Пьерре

75' Плохо сыграл Албу Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

73' Морар Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Моура Габриэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Мойсе Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Родригес Хонатан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Торже Андрей-Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

65' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Рефери не любит споров - именно за это Dusan Uhrin сейчас получил желтую

64' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Ионицэ Александру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Белу Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Rares Ilie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Родригес Хонатан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Мойсе Ромарио пробил со штрафного прямо в стенку

47' Эхманн Марко получил желтую карточку от судьи

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля