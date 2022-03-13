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  3. Румыния: Лига 1. Группа Б
Рапид Бухарест
3:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
3' Гол
Ионицэ Александру II
2:0
8' Гол
Кяйт Маттиас
2:1
11' Гол
Морар Влад
29' Желтая карточка
Ало Батист
3:1
30' Гол
Бэлан Адриан
32' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
47' Желтая карточка
Эхманн Марко
65' Желтая карточка
Dusan Uhrin
90'+4
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
20
Мойсе
Ромарио
14
Кяйт
Маттиас
80
Ионицэ
Александру
II
10
Rares
Ilie
9
Бэлан
Адриан
13
Перрейра
Криштиану
2
Моура
Габриэл
6
Эхманн
Марко
19
Ало
Батист
3
Раду
Йонуц
18
Родригес
Хонатан
II
22
Торже
Андрей-Габриэль
8
Balthazar
Pierret
71
Карп
Кэтэлин
21
Грэдинару
Рэзван
70
Морар
Влад
Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

История личных встреч

Рапид Бухарест
Динамо Бухарест

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КР
0:1
ПЛ
0:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
2:2
ДА
1:1
К
4:2
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
0:2

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0
УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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