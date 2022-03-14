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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Ботошани
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Газ-Метан Медиаш
0'
1:0
14' Гол
Роман Михай
22' Желтая карточка
Mateus Criciuma
39'

Ход матча

14'
Роман Михай
(Mateus Criciuma)
1:0
22'
Mateus Criciuma
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Газ-Метан Медиаш
1.04
11.00
45.00
Все Коэффициенты
22
Контра
Марио
2
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
8
Тирковеану
Андрей
27
Флореску
Эдуард
6
Victor
Dican
98
Terrence
Tisdell
20
Роман
Михай
V
9
Mateus
Criciuma
1
Simion
Bumbar
27
Ismael
Kanda
25
Матрикарди
Патрисио
13
Felix
Mathaus
98
Cristian
Maxim
34
Petru
Dragos
19
Calin
Harfas
70
Штяу
Раул
5
Vlad
Mihai
Domsa
11
Костя
Паул
23
Denis
Cosmin
Ursu
Ботошани
Газ-Метан Медиаш

История личных встреч

Ботошани
Газ-Метан Медиаш

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

25 матчей

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 1
Mateus Criciuma 0 0
Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0
Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 1:0 1 1 0 0 1 - 0 26
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Университатя Крайова 1 0 1 0 0 - 0 18
7. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
8. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
10. Газ-Метан Медиаш 0:1 1 0 0 1 0 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 1:0 1 1 0 0 1 - 0 26
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Газ-Метан Медиаш 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1 0 1 0 0 - 0 18
2. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Газ-Метан Медиаш 0:1 1 0 0 1 0 - 1 1
6. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Газ-Метан Медиаш
1.04
11.00
45.00
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Где смотреть матч Ботошани 1:0 Газ-Метан Медиаш онлайн

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