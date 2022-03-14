Первый тайм

38' Terrence Tisdell из команды Ботошани в офсайде

37' Dragos Petru Iancu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Terrence Tisdell из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

36' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Andrei Dragu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Terrence Tisdell из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

32' Terrence Tisdell из команды Ботошани в офсайде

32' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Terrence Tisdell из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

30' Как он промахнулся? Mateus Criciuma имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Ботошани выполняет удар от ворот.

28' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Костя Паул навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Cristian Maxim бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

23' Контра Марио взял и забрал мяч на выходе

22' Mateus Criciuma получил желтую карточку от судьи

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Роман Михай V забивает с левой ноги!

14' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Andrei Dragu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ботошани выполняет удар от ворот.

11' Cristian Maxim оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Terrence Tisdell нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Головой пробил Дава Джойским , но голкипер отбил его в поле!

10' Felix Mathaus выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тирковеану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Cristian Maxim выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матрикарди Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре