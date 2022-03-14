Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
1:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
1:0
14' ГолРоман Михай
22' Желтая карточкаMateus Criciuma
Ход матча
14'
1:0
22'
Владение мячом
22
Контра
Марио
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
27
Ismael
Kanda
34
Petru
Dragos
19
Calin
Harfas
70
Штяу
Раул
11
Костя
Паул
- Основной состав
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ismael KandaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Petru DragosПолузащитник
-
19 Calin HarfasПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Костя ПаулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Аврам ЭдуардЗащитник
-
99 Erik Grosz
-
-
-
77 Lucian Noian
-
-
Главный тренер: Flavius Lucian Boroncoi
История личных встреч
Ботошани
Газ-Метан Медиаш
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
25 матчей
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|1
|Mateus Criciuma
|0
|0
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1
Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0
Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|18
|7.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|8.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Академика Клинчени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|18
|2.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0