Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
24' Желтая карточкаЛарие Йонуц
30' Желтая карточкаТэнасе Флорин
38' Желтая карточкаОлару Дариус
1:0
66' ГолЭджума Малком
75' Желтая карточкаПурече Флориан
77' Желтая карточкаПопеску Октавиан
78' Желтая карточкаДюссо Дамьен
78' Вторая желтая карточкаДюссо Дамьен
2:0
85' ГолПопеску Октавиан
Ход матча
24'
30'
38'
66'
1:0
75'
77'
78'
78'
85'
2:0
Владение мячом
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Dan Sirbu
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
ФКСБ
Вииторул Констанца
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
29 матчей
69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Октавиан
|1
|1
|Эджума Малком
|1
|1
|Шут Адриан
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0
ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|4.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0