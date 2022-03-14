Второй тайм

94' Octavian Popescu из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Оайдэ Рэзван

85' Adrian Sut сделал результативную передачу.

85' Г О О О О Л - Octavian Popescu забивает с правой ноги!

85' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' ШАНС! Octavian Popescu вышел один на один с голкипером...

85' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

85' Adrian Sut разрезает оборону соперника отличным пасом

83' Octavian Popescu из команды ФКСБ в офсайде

82' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

81' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Безумный фол. Дюссо Дамьен грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu

77' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Octavian Popescu тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Adrian Sut

75' Пурече Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Octavian Popescu возвращается на поле.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Octavian Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Octavian Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

66' Г О О О О О О Л - Эджума Малком из команды ФКСБ головой вбивает мяч в сетку.

66' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Плохо сыграл Mihai Aioani - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Octavian Popescu нанес удар издали, а Mihai Aioani отбил его обратно в игру!

66' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Дюссо Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

65' Отличные скиллы показывает Бетанкор Хефте , обводя своих соперников

64' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Octavian Popescu из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Хорошую попытку сделал Тэнасе Флорин . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Плохо сыграл Ларие Йонуц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Бетанкор Хефте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

59' Отличный пас сделал Олару Дариус из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Плохо сыграл Mihai Aioani - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

53' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Как он промахнулся? Молдовяну Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

51' ШАНС! Молдовяну Роберт вышел один на один с голкипером...

51' Eduard Radaslavescu разрезает оборону соперника отличным пасом

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Коман Флоринел

50' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' ФКСБ выполняет удар от ворот.

48' Eduard Radaslavescu не смог попасть в створ ударом издали

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля