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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
2:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
24' Желтая карточка
Ларие Йонуц
30' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
38' Желтая карточка
Олару Дариус
1:0
66' Гол
Эджума Малком
75' Желтая карточка
Пурече Флориан
77' Желтая карточка
Попеску Октавиан
78' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
78' Вторая желтая карточка
Дюссо Дамьен
2:0
85' Гол
Попеску Октавиан
90'+4
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
18
Эджума
Малком
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
31
Мамут
Иван
9
Попеску
Октавиан
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
6
Де
Нойер
Брадлей
29
Eduard
Radaslavescu
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
19
Молдовяну
Роберт
10
Бетанкор
Хефте
11
Чобану
Андрей
ФКСБ
Вииторул Констанца

История личных встреч

ФКСБ
Вииторул Констанца

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

29 матчей

69%
13.8%
17.2%
20 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Октавиан 1 1
Эджума Малком 1 1
Шут Адриан 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Олару Дариус 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 1 0
Пурече Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0
ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
5. Вииторул Констанца 1 0 0 1 0 - 2 24
6. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 0 0 1 0 - 2 24
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
4. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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