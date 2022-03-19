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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
1:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
0:1
19' Гол
Рохас Марко
29' Желтая карточка
Родерик Миранда
42' Желтая карточка
Тилио Марко
1:1
45' Гол
Гуд Кёртис
63' Желтая карточка
Рейш Нуну
72' Желтая карточка
Дженкинсон Карл
83' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
90' Желтая карточка
Цолаковски Стефан
90'+6
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
23
Тилио
Марко
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
21
Родерик
Миранда
5
Спиранович
Мэттью
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуд Кёртис 1 0.5
Беренгер Флорен 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рохас Марко 1 0.5
Nishan Velupillay 1 0.5
Икономидис Крис 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейш Нуну 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
О'Нил Эйден 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Тилио Марко 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Д'Агостино Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 18 9 7 2 39 - 26 34
2. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
3. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
4. Вестерн Юнайтед 13 6 3 4 16 - 16 21
5. Мельбурн Виктори 14 5 5 4 20 - 18 20
6. Ньюкасл Джетс 14 5 3 6 26 - 24 18
7. Сидней 14 4 5 5 19 - 17 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
12. Брисбен Роар 10 3 1 6 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Брисбен Роар 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 4 3 0 18 - 11 15
2. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 9 - 11 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гуд Кёртис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Marco Tilio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Родерик Миранда получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Рохас Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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