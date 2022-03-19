Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Отличные скиллы показывает Бетанкор Хефте , обводя своих соперников

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Габриэл Дебелюх нанес удар, но тот был заблокирован.

43' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

37' Бетанкор Хефте из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Петре Адриан имел все шансы забить, но Otto Hindrich сделал отличный сейв!

30' ШАНС! Петре Адриан вышел один на один с голкипером...

30' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

26' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.

26' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Отличные скиллы показывает Michael Omoh , обводя своих соперников

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Камора Мауру из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Плохо сыграл Матиас Иури - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Ох, нехорошо это выглядит. Боатенг Бисмарк получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Боатенг Бисмарк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матиас Иури предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Гости сейчас реально начинают давить соперника

5' Mihai Aioani не дал случится голу! Габриэл Дебелюх должен был забивать, но Mihai Aioani сделал отличный сейв

5' ШАНС! Габриэл Дебелюх вышел один на один с голкипером...

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру