Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Центральный (Овидиу)
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Dan Sirbu
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Вииторул Констанца
ЧФР Клуж
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
27 матчей
33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|1
|0.5
|Дяк Чиприан
|1
|0.5
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.5
|Сушич Матео
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|42
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|30
|4.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|25
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|24
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|4.
|ЧФР Клуж
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0