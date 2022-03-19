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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ЧФР Клуж
0' 45'+2

Владение мячом

12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
6
Де
Нойер
Брадлей
29
Eduard
Radaslavescu
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
10
Бетанкор
Хефте
9
Петре
Адриан
92
Michael
Omoh
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
22
Дебелюх
Габриэл
9
Омрани
Билель
Вииторул Констанца
ЧФР Клуж

История личных встреч

Вииторул Констанца
ЧФР Клуж

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

27 матчей

33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 1 0.5
Дяк Чиприан 1 0.5
Дебелюх Габриэл 1 0.5
Сушич Матео 0 0
Омрани Билель 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 1 0
Пурече Флориан 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2
Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 2 1 1 0 3 - 1 42
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 2 1 0 1 4 - 3 30
4. Волунтари 2 1 0 1 4 - 4 27
5. Вииторул Констанца 0:0 2 0 1 1 0 - 2 25
6. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Вииторул Констанца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 0:0 1 0 0 1 0 - 2 24
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
4. ЧФР Клуж 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
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