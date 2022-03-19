  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Газ-Метан Медиаш
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Университатя Крайова
0' 30'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Газ-Метан Медиаш
Ничья
Университатя Крайова
31.00
11.25
1.08
Все Коэффициенты
99
Erik
Grosz
27
Ismael
Kanda
25
Матрикарди
Патрисио
14
Аврам
Эдуард
98
Cristian
Maxim
19
Calin
Harfas
34
Petru
Dragos
23
Denis
Cosmin
Ursu
15
Dobrin
Gaspar
11
Костя
Паул
5
Vlad
Mihai
Domsa
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
88
Марке
Франсуа
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

История личных встреч

Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
1:2
ДА
1:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костя Паул 1 0
Ismael Kanda 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондан Терелл 1 0
Бауса Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
3. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Университатя Крайова 0:0 2 0 2 0 0 - 0 19
7. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
8. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
10. Газ-Метан Медиаш 0:0 2 0 1 1 0 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Газ-Метан Медиаш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Университатя Крайова 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 2 0 2 0 0 - 0 19
2. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Газ-Метан Медиаш 0:0 1 0 0 1 0 - 5 1
6. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Газ-Метан Медиаш
Ничья
Университатя Крайова
31.00
11.25
1.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 0:0 Университатя Крайова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 