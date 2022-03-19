Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Газ Метан
0:1
40' ГолБауса Хуан
61' Желтая карточкаWilliam Baeten
72' Желтая карточкаАврам Эдуард
0:2
81' ГолAndrea Compagno
Ход матча
40'
0:1
61'
72'
81'
Владение мячом
99
Erik
Grosz
27
Ismael
Kanda
14
Аврам
Эдуард
19
Calin
Harfas
34
Petru
Dragos
11
Костя
Паул
23
Бушу
Сорин
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
-
99 Erik GroszВратарь
-
27 Ismael KandaЗащитник
-
14 Аврам ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Calin HarfasПолузащитник
-
34 Petru DragosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Костя ПаулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
-
-
77 Lucian Noian
-
-
-
Главный тренер: Flavius Lucian Boroncoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
-
16 Vlad Pop
-
-
-
18 Catalin Albu
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
26 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|1
|0.5
|Бауса Хуан
|1
|0.5
|Асамоа Самуэль
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аврам Эдуард
|1
|0
|Костя Паул
|1
|0
|Ismael Kanda
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондан Терелл
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|7.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|8.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|9.
|Академика Клинчени
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Академика Клинчени
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|4.
|Академика Клинчени
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|7.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0