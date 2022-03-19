Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Denis Cosmin Ursu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Andrea Compagno бьет ударом через себя, но Erik Grosz блокирует удар!

86' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Хорошую попытку сделал Lucian Noian . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Тактическая замена. Dobrin Gaspar уходит с поля и его заменяет Cristian Campean

82' Ismael Kanda выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Mihai Gabriel Tala выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Claudiu Cristian Balan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Почти гол! Andrea Compagno пробил головой по воротам, но Erik Grosz спас!

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Mihai Gabriel Tala выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Аврам Эдуард получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Cristian Maxim выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Костя Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Аврам Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ismael Kanda выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Отличные скиллы показывает Сидибе Секу , обводя своих соперников

64' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Аврам Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Horatiu Razvan Covaci выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Horatiu Razvan Covaci навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' William Baeten тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Andrea Compagno наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

59' Костя Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Lucian Noian выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Аврам Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Andrea Compagno оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Dragos Petru Iancu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Bradley Diallo получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Bradley Diallo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Аврам Эдуард нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa перевел мяч на угловой!

50' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Lucian Noian выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хороший удар издали нанес Бауса Хуан , но отличный сейв сделал Erik Grosz. Угловой.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.