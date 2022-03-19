  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Газ-Метан Медиаш
0:2
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
40' Гол
Бауса Хуан
61' Желтая карточка
William Baeten
72' Желтая карточка
Аврам Эдуард
0:2
81' Гол
Andrea Compagno
90'+4
99
Erik
Grosz
27
Ismael
Kanda
14
Аврам
Эдуард
25
Матрикарди
Патрисио
98
Cristian
Maxim
19
Calin
Harfas
34
Petru
Dragos
23
Denis
Cosmin
Ursu
15
Dobrin
Gaspar
11
Костя
Паул
5
Vlad
Mihai
Domsa
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
88
Марке
Франсуа
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
33
Andrea
Compagno
Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

История личных встреч

Газ-Метан Медиаш
Университатя Крайова

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
1:2
ДА
1:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 1 0.5
Бауса Хуан 1 0.5
Асамоа Самуэль 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аврам Эдуард 1 0
Костя Паул 1 0
Ismael Kanda 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондан Терелл 1 0
Бауса Хуан 1 0
William Baeten 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3
Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 0:0 2 1 1 0 3 - 1 24
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
7. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
8. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
9. Академика Клинчени 0:0 2 0 1 1 0 - 3 8
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 0:0 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Академика Клинчени 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 0:0 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
7. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 0:2 Университатя Крайова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 