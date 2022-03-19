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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
0:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Бэлан Адриан
52' Желтая карточка
Флорикэ Лука
0:1
67' Гол
Мойсе Ромарио
75' Желтая карточка
Руфати Агрон
75' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
90'+5
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
8
Цветков
Александар
5
Catalin
Ion
28
Мбоко
Айртон
22
Флорикэ
Лука
31
Mario
Vrdoljak
29
Кориню
Жереми
90
Хольцманн
Марсель
21
Ион
Роберт
10
Альгуль
Мухамед
90
Virgil
Andrei
Draghia
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
20
Мойсе
Ромарио
80
Ионицэ
Александру
II
10
Rares
Ilie
9
Бэлан
Адриан
Академика Клинчени
Рапид Бухарест

История личных встреч

Академика Клинчени
Рапид Бухарест

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
Л2САП
3:1
Л2САП
2:3
Л2С1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 1 0.5
Ионицэ Александру II 1 0.5
Кяйт Маттиас 1 0.5
Мойсе Ромарио 1 0.5
Antonio Sefer 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфати Агрон 2 0
Флорикэ Лука 1 0
Catalin Ion 1 0
Mario Vrdoljak 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 4 - 1 26
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
7. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
8. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
7. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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