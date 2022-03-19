Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:0
4' Не забитый пенальтиБэлан Адриан
52' Желтая карточкаФлорикэ Лука
0:1
67' ГолМойсе Ромарио
75' Желтая карточкаРуфати Агрон
75' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
Ход матча
4'
0:0
52'
67'
0:1
75'
Владение мячом
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
28
Мбоко
Айртон
22
Флорикэ
Лука
21
Ион
Роберт
77
Белу
Клаудиу
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
19 Руфати АгронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбоко АйртонПолузащитник
-
22 Флорикэ ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
24 Andrei Iana
-
-
-
99 Andrei Dima
-
23 Daniel Oprea
-
Главный тренер: Constantin Giurescu
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Академика Клинчени
Рапид Бухарест
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|1
|0.5
|Ионицэ Александру II
|1
|0.5
|Кяйт Маттиас
|1
|0.5
|Мойсе Ромарио
|1
|0.5
|Antonio Sefer
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфати Агрон
|2
|0
|Флорикэ Лука
|1
|0
|Catalin Ion
|1
|0
|Mario Vrdoljak
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0
Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|26
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|7.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|8.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|7.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0