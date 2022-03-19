Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хольцманн Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Тактическая замена. Robert Ion уходит с поля и его заменяет Alexandru Melniciuc

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Сэпунару Кристиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

75' Руфати Агрон получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Antonio Sefer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Robert Ion из команды Академика Клинчени подал угловой справа.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Флорикэ Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Флорикэ Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

64' Robert Ion из команды Академика Клинчени отправил кросс в штрафную...

60' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Цветков Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Andrei Ureche из команды Академика Клинчени в офсайде

55' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Григоре Драгош наказан за толчок Robert Ion

53' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Флорикэ Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Mario Vrdoljak возвращается на поле.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Mario Vrdoljak получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Mario Vrdoljak на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.