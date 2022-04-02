Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
42' Желтая карточкаЛарие Йонуц
55' Желтая карточкаMichael Omoh
1:0
89' ГолРикардинью
Ход матча
42'
55'
59'
89'
1:0
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
92
Michael
Omoh
77
Enes
Sali
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Нападающий
-
77 Enes SaliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Волунтари
Вииторул Констанца
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.67
|Немец Адам
|1
|0.33
|Костин Кристиан
|1
|0.33
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0
ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|42
|2.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|37
|3.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|25
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|2.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|24
|4.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0