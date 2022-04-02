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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Волунтари
1:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
42' Желтая карточка
Ларие Йонуц
55' Желтая карточка
Michael Omoh
1:0
89' Гол
Рикардинью
90'+4
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
3
Мелеке
Ульрих
14
Лопеш
Марселу
50
Будеску
Константин
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
6
Де
Нойер
Брадлей
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
11
Чобану
Андрей
92
Michael
Omoh
10
Бетанкор
Хефте
77
Enes
Sali
Волунтари
Вииторул Констанца

История личных встреч

Волунтари
Вииторул Констанца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикардинью XI 2 0.67
Немец Адам 1 0.33
Костин Кристиан 1 0.33
Лопеш Марселу 0 0
Чоботарю Денис 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 1 0
Армаш Игорь 1 0
Тамаш Габриэль 1 0
Раца Вадим 1 0
Рикардинью XI 1 0
Лопеш Марселу 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Неделку Драгош 1 0
Раду Бобок 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0
ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 1 1 0 3 - 1 42
2. ФКСБ 2 2 0 0 5 - 2 37
3. Волунтари 3 2 0 1 5 - 4 30
4. Университатя Крайова 2 1 0 1 4 - 3 30
5. Вииторул Констанца 3 0 1 2 0 - 3 25
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 6 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 1 1 0 0 2 - 0 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
2. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
3. Вииторул Констанца 2 0 0 2 0 - 3 24
4. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЧФР Клуж 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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