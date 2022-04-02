Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Волунтари вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Волунтари

92' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Де Нойер Брадлей не смог попасть в створ ударом издали

91' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Младен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Мерлой Джордже пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

88' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Eduard Radaslavescu пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

87' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

84' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дроппа Лукаш из команды Волунтари

82' Отличные скиллы показывает Петре Адриан , обводя своих соперников

82' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Янку Габриэль нанес удар издали, а Mihai Popa отбил его обратно в игру!

79' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Волунтари

77' Eduard Radaslavescu не смог попасть в створ ударом издали

77' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Немец Адам наказан за толчок Mihai Aioani

64' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

60' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Волунтари

57' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Michael Omoh получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

54' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Чобану Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Чобану Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля